أكد سيد أحمد ولد محمد، رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، أن ما يتم تداوله عن وجود خلافات بينه وبين الوزير الأول المختار ولد اجاي “مجرد إشاعات لا أساس لها”، وذلك خلال مقابلة حصرية مع قناة “صحراء 24” مساء السبت.

ويأتي هذا التوضيح بعد أيام فقط من احتفال كبير نظمه حزب الإنصاف الجمعة الماضية بمناسبة مرور عام على تنصيب الرئيس غزواني لفترة رئاسية ثانية، حيث اجتمع قادة الحزب وكبار المسؤولين بملعب شيخا ولد بيديه في العاصمة نواكشوط.

وأضاف ولد محمد أن “الولاية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شهدت نقلة نوعية في إنجاز المشاريع التنموية التي كانت عالقة لسنوات”، في إشارة إلى تحسن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة.