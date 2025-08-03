أفادت شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهاطل كميات معتبرة من الأمطار تجاوزت حاجز 130 ملك في بعد المناطق من الولايات الداخلية وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي :
عدل بكرو :
مصكول لخظر 91 ملم
أميلح الشرفه 60 ملم
راص الفيل 50 ملم
الجبل 45 ملم
أعوج جمبو 30 ملم
أمبارات أرمه 19 ملم
عدل بكرو 19 ملم
أسكره 16 ملم
لكريص 16 ملم
الجلاك 15 ملم
أمبري دلاح 10 ملم
بدر السلام 10 ملم
تيشلاتن 08 ملم
تمبدغه :
زمزم 85 ملم
البدع 63 ملم
دارت 45 ملم
شرم الشيخ 41 ملم
طيرطوبه 40 ملم
حاسي أهل كايه 35 ملم
أطويل 35 ملم
بوسطه 35 ملم
المشتح 35 ملم
البداع 30 ملم
حاسي أهل بكاي 30 ملم
لحسيات 25 ملم
حاسي أنيال 25 ملم
أم أسبوع 25 ملم
ديده قلي 22 ملم
تمبدغه 20 ملم
أبحيره 15 ملم
أم لعظام 15 ملم
بوصطيله 14 ملم
حاسي باب 09 ملم
دجيكني :
أقليك اهل أمحمد 70 ملم
قصار أهل أحميده 70 ملم
أجمانيه 55 ملم
دجيكني 52 ملم
أم النور 50 ملم
العكله 50 ملم
أطويل البيظان 50 ملم
عين الحوله 50 ملم
أقليك أهل أمبيريك 50 ملم
أقليك أهل تار 50 ملم
أعوينات أزبل 42 ملم
مرزيك 40 ملم
بلدو أطيب 37 ملم
أخوال العيل 35 ملم
آمريشه 35 ملم
بولكلال 32 ملم
التوكه1 27 ملم
أفيرني 25 ملم
لقفيرات 22 ملم
شرواطه 21 ملم
أرواسيل 20 ملم
لكطوعه 17 ملم
دكني2 16 ملم
النعمه :
الشاميه 80 ملم
أسويف النبله 49 ملم
كنار 49 ملم
حاسي أتيله 45 ملم
دجكناي 40 ملم
ويزن 36 ملم
مقام التيسير 34 ملم
سليمانيه 30 ملم
صونداج المصكول 30 ملم
النعمه 30 ملم
أنجام 28 ملم
بيري بافات 25 ملم
شعبة أولاد الفاقي 25 ملم
أعوينات أراجاط 22 ملم
أهل محمد ناجم 20 ملم
أم آفنادش 20 ملم
الجمانيه 20 ملم
المبروك 20 ملم
لخنيك 19 ملم
المطار 15 ملم
زمزم 10 ملم
مفتاح2 10 ملم
مكطع لبيظ 07 ملم
باسكنو :
أحسي لبيظ 45 ملم
سيرى دوبه 40 ملم
المنصور 35 ملم
صونداج ول هنون 32 ملم
باسكنو 30 ملم
فصاله 30 ملم
حاسي أهل شنان 25 ملم
أمرج :
بوطيب 35 ملم
آمرج 32 ملم
أم أعشيش 30 ملم
أنبيكو 30 ملم
أنجامه 10 ملم
دار البركه1 10 ملم
الملس 10 ملم
لكرين 10 ملم
بومسعود 08 ملم
أظهر :
أنبيكت لحواش 40 ملم
حاسي تجكانت 10 ملم
ولاته :
أنواودار 02 ملم
الحوض الغربي:
كوبني :
ترمسه 100 ملم
لقليك 40 ملم
القطب 40 ملم
الفلانية 37 ملم
كوكي 35 ملم
طلي 31 ملم
كوبني 30 ملم
دجاورى 30 ملم
قصر السلام 30 ملم
الرزام 27 ملم
أتويمرات 22 ملم
عرفات 17 ملم
حاسي أهل أحمد بشنه 13 ملم
صدره بيظه 12 ملم
أتريدات 10 ملم
لعيون :
عين بهاه 75 ملم
بدر 50 ملم
تاطرارت 45 ملم
الشلخه 45 ملم
دار السلامه1 40 ملم
أهل الشيخ أبوه 33 ملم
أبيشيش 33 ملم
أبل محاظر 30 ملم
أم لحبال 30 ملم
أم لحياظ 25 ملم
أدويراره 20 ملم
لعيون 20 ملم
برباره 18 ملم
مكانت 15 ملم
الطينطان :
آمريشات 50 ملم
عين فربه 42,5 ملم
أقرقار 33 ملم
باكوينيت 30 ملم
زمزم 20 ملم
صونداج 20 ملم
الطينطان 17 ملم
أكني أهل جعفر 15 ملم
بشري 15 ملم
الدفعه 15 ملم
الرياض 07 ملم
بغداد 05 ملم
الطويل :
مقام 86 ملم
أطويل 70 ملم
أنايليات 70 ملم
آشويف الشمالي 60 ملم
لمبيديع 30 ملم
تامشكط :
لعزيله 33 ملم
تامشكط 26 ملم
الراظي 05 ملم
مكه 05 ملم
أنشان 05 ملم
لعصابه :
كنكوصه :
ليغاثه 72 ملم
العوجه أشلاي 55 ملم
أهل أعمر 50 ملم
الحله 50 ملم
كيولا 50 ملم
أوذن لفرص 50 ملم
الفرع 46 ملم
أهل بكه 45 ملم
كويره تيدومه 41 ملم
مودي مالل 40 ملم
أنبيديع أهل العربي 40 ملم
لبحير 40 ملم
بظلل 35 ملم
أندجيول 33 ملم
طفره آكريديد 31 ملم
أهل أبراهيم العبد 30 ملم
الفوز 30 ملم
هامد 28 ملم
حي السلامه 25 ملم
أدي أشيهب 25 ملم
أتلاميد إفلان 25 ملم
كرلا بيري 24 ملم
طفره بودر 24 ملم
لحنيكيه 20 ملم
السيفار 20 ملم
أولاد الأمين 20 ملم
ورينكل أهل معلوم 20 ملم
أهل العيل 19 ملم
لميلح 17 ملم
حيكامه 17 ملم
أهل باريك 17 ملم
أدي إفلاتن 16 ملم
ساني 15 ملم
خيرني 15 ملم
كنكوصه 14 ملم
تناها 12 ملم
كويره البيظه 07 ملم
بومديد :
أحسي الطين 02 ملم
كيفه:
كيفه 01 ملم
كوركول:
مقامه:
دجنكارى 60 ملم
الفرع 60 ملم
تولل 57 ملم
أتويجيله 57 ملم
دولل 51 ملم
مقامه 43 ملم
لكصيبه :
ول الرامي 16 ملم
لكصيبه 15 ملم
العكريش 15 ملم
أرويبينه 15 ملم
أمبود :
كوب أهل اليماني 85 ملم
كوب أهل أنجاي 56 ملم
تاقوتلا 45 ملم
الخلوه 35 ملم
أنضاميت 30 ملم
كوب أهل كريده 30 ملم
أدي الغربان 25 ملم
أولاد الحاج 22 ملم
آلمان 20 ملم
تارنكت إديشف 20 ملم
النحل 16 ملم
النعيمه 15 ملم
الركنه 15 ملم
الفدره 15 ملم
دجيبابه 15 ملم
الحامظيه1 15 ملم
المطاوله 15 ملم
بتك أهل اليماني 13 ملم
أمبود القديم 12 ملم
أنيان 11 ملم
دجادجبني كانديكا 11 ملم
أمبود 10 ملم
فم لكليته 10 ملم
أنوال بوكادوم 10 ملم
راص أوش كش 09 ملم
باشات ول بقرو 08 ملم
دار السلامه 07 ملم
تنترامه 05 ملم
كواطيط 05 ملم
كوب أهل جعفر 04 ملم
كيدي ماغه :
غابو:
فيتاسه 100 ملم
غابو 81 ملم
أهل أرويبي 80 ملم
المسلم2 75 ملم
الإسلام 75 ملم
دجاكيلي 74 ملم
آماكه أهل المخطار 65 ملم
تزكره 63 ملم
واعرت إديلم 62 ملم
الصوفي 62 ملم
كمب أنضو 60 ملم
بعته 60 ملم
شوطه 60 ملم
الشليخه 60 ملم
لبغدد 60 ملم
دجيكنتورو 60 ملم
الحره 60 ملم
كدجيول1 58 ملم
بغداد أهل أعليات 57 ملم
المصكول 57 ملم
ول الرامي بديزكن 56 ملم
سد المه 56 ملم
أهل عيسى باب 55 ملم
الجديده 55 ملم
واعرت أهل لفظيل 50 ملم
أمباله دار النعيم 50 ملم
كليله 50 ملم
كوري 50 ملم
دجيكوني 48 ملم
بوتنده 47 ملم
أكميمو 46 ملم
كوبو مودي 45 ملم
مدن لغلال 42 ملم
سلوغو 40 ملم
برودي 40 ملم
آماكه بولحيه 40 ملم
الكتان 40 ملم
الملكه 40 ملم
أزنيكي إفلان 37 ملم
الشيه2 35 ملم
باي دجام 32 ملم
بولحيه 22 ملم
أمباله المركز 20 ملم
واد النعاج 20 ملم
تابلنكه 15 ملم
ومبو :
الطبال3 100 ملم
الطبال1 100 ملم
آكوينيت 94 ملم
أهل الحسن 84 ملم
عــــر 83 ملم
حاسي لبيظ 75 ملم
صانى دجيري 70 ملم
بوكربه 70 ملم
أنخيله1 61 ملم
تاقوتلا 60 ملم
دجكي العزبه 56 ملم
أهل أبريك 50 ملم
اجار أهل عالي 40 ملم
دجاليبه 40 ملم
اجار سونيكي 40 ملم
ومبو 40 ملم
أهل عالي الجديده 35 ملم
سيليبابي:
آرتمو 135 ملم
أهل يربه 114 ملم
الخشبايه 105 ملم
أجار أهل سالم 105 ملم
حاسي شكار 86 ملم
أزريكات 78 ملم
أناليبا 77 ملم
أهل سيدي ول أمبارك 70 ملم
أنوربيل 70 ملم
تاشوط 65 ملم
واعرت أهل لكحل 65 ملم
حاسي سيدي 62 ملم
حمدلل 58 ملم
دجالا 56 ملم
كلينكمو 50 ملم
حاسي لعطش 50 ملم
أهل صمب 47 ملم
تينل دجبايه 42 ملم
دانكرمو 37 ملم
أنبيقيره بيلال 35 ملم
سيليبابي 35 ملم
ول بني أدباي 34 ملم
ول ينج :
لحسي لحمر 97 ملم
مسيل لحبش 95 ملم
ويد أمور 70 ملم
بنعمان 60 ملم
لعبلي 58 ملم
تكتاكه المركز 55 ملم
تكتاكه صمب أنكومه 55 ملم
حاسي البكره الواد 50 ملم
لكليبيه 50 ملم
آكوانيت 45 ملم
كرفافه 43 ملم
المتعيلك أدباي 40 ملم
ول جدو أهل خي 38 ملم
الشلخه دحنه 36 ملم
دافور 36 ملم
آكوانيت 35 ملم
أبحيره 35 ملم
دوملي أناكي 35 ملم
ويد أجريد 33 ملم
ويد أمور 30 ملم
ول ينج 28 ملم
لمبيديع أساقه 27 ملم
أندوملي أهل موسى 25 ملم
كورول دجالا 25 ملم
مدن لغلال 25 ملم
جدو أهل كالو 25 ملم
أذن لفرص 22 ملم
عــره أهل خي 20 ملم
أبير أهل عمار 15 ملم
بودجباي 14 ملم
عــر أهل معطلا 12 ملم
فركاكه 12 ملم
لحرج المركز 11 ملم
سابورى 10 ملم
لحرج دجام دجام 09 ملم
لمقيشن 05 ملم
العدله 05 ملم