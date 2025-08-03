أفادت شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهاطل كميات معتبرة من الأمطار تجاوزت حاجز 130 ملك في بعد المناطق من الولايات الداخلية وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي :

عدل بكرو :

مصكول لخظر 91 ملم

أميلح الشرفه 60 ملم

راص الفيل 50 ملم

الجبل 45 ملم

أعوج جمبو 30 ملم

أمبارات أرمه 19 ملم

عدل بكرو 19 ملم

أسكره 16 ملم

لكريص 16 ملم

الجلاك 15 ملم

أمبري دلاح 10 ملم

بدر السلام 10 ملم

تيشلاتن 08 ملم

تمبدغه :

زمزم 85 ملم

البدع 63 ملم

دارت 45 ملم

شرم الشيخ 41 ملم

طيرطوبه 40 ملم

حاسي أهل كايه 35 ملم

أطويل 35 ملم

بوسطه 35 ملم

المشتح 35 ملم

البداع 30 ملم

حاسي أهل بكاي 30 ملم

لحسيات 25 ملم

حاسي أنيال 25 ملم

أم أسبوع 25 ملم

ديده قلي 22 ملم

تمبدغه 20 ملم

أبحيره 15 ملم

أم لعظام 15 ملم

بوصطيله 14 ملم

حاسي باب 09 ملم

دجيكني :

أقليك اهل أمحمد 70 ملم

قصار أهل أحميده 70 ملم

أجمانيه 55 ملم

دجيكني 52 ملم

أم النور 50 ملم

العكله 50 ملم

أطويل البيظان 50 ملم

عين الحوله 50 ملم

أقليك أهل أمبيريك 50 ملم

أقليك أهل تار 50 ملم

أعوينات أزبل 42 ملم

مرزيك 40 ملم

بلدو أطيب 37 ملم

أخوال العيل 35 ملم

آمريشه 35 ملم

بولكلال 32 ملم

التوكه1 27 ملم

أفيرني 25 ملم

لقفيرات 22 ملم

شرواطه 21 ملم

أرواسيل 20 ملم

لكطوعه 17 ملم

دكني2 16 ملم

النعمه :

الشاميه 80 ملم

أسويف النبله 49 ملم

كنار 49 ملم

حاسي أتيله 45 ملم

دجكناي 40 ملم

ويزن 36 ملم

مقام التيسير 34 ملم

سليمانيه 30 ملم

صونداج المصكول 30 ملم

النعمه 30 ملم

أنجام 28 ملم

بيري بافات 25 ملم

شعبة أولاد الفاقي 25 ملم

أعوينات أراجاط 22 ملم

أهل محمد ناجم 20 ملم

أم آفنادش 20 ملم

الجمانيه 20 ملم

المبروك 20 ملم

لخنيك 19 ملم

المطار 15 ملم

زمزم 10 ملم

مفتاح2 10 ملم

مكطع لبيظ 07 ملم

باسكنو :

أحسي لبيظ 45 ملم

سيرى دوبه 40 ملم

المنصور 35 ملم

صونداج ول هنون 32 ملم

باسكنو 30 ملم

فصاله 30 ملم

حاسي أهل شنان 25 ملم

أمرج :

بوطيب 35 ملم

آمرج 32 ملم

أم أعشيش 30 ملم

أنبيكو 30 ملم

أنجامه 10 ملم

دار البركه1 10 ملم

الملس 10 ملم

لكرين 10 ملم

بومسعود 08 ملم

أظهر :

أنبيكت لحواش 40 ملم

حاسي تجكانت 10 ملم

ولاته :

أنواودار 02 ملم

الحوض الغربي:

كوبني :

ترمسه 100 ملم

لقليك 40 ملم

القطب 40 ملم

الفلانية 37 ملم

كوكي 35 ملم

طلي 31 ملم

كوبني 30 ملم

دجاورى 30 ملم

قصر السلام 30 ملم

الرزام 27 ملم

أتويمرات 22 ملم

عرفات 17 ملم

حاسي أهل أحمد بشنه 13 ملم

صدره بيظه 12 ملم

أتريدات 10 ملم

لعيون :

عين بهاه 75 ملم

بدر 50 ملم

تاطرارت 45 ملم

الشلخه 45 ملم

دار السلامه1 40 ملم

أهل الشيخ أبوه 33 ملم

أبيشيش 33 ملم

أبل محاظر 30 ملم

أم لحبال 30 ملم

أم لحياظ 25 ملم

أدويراره 20 ملم

لعيون 20 ملم

برباره 18 ملم

مكانت 15 ملم

الطينطان :

آمريشات 50 ملم

عين فربه 42,5 ملم

أقرقار 33 ملم

باكوينيت 30 ملم

زمزم 20 ملم

صونداج 20 ملم

الطينطان 17 ملم

أكني أهل جعفر 15 ملم

بشري 15 ملم

الدفعه 15 ملم

الرياض 07 ملم

بغداد 05 ملم

الطويل :

مقام 86 ملم

أطويل 70 ملم

أنايليات 70 ملم

آشويف الشمالي 60 ملم

لمبيديع 30 ملم

تامشكط :

لعزيله 33 ملم

تامشكط 26 ملم

الراظي 05 ملم

مكه 05 ملم

أنشان 05 ملم

لعصابه :

كنكوصه :

ليغاثه 72 ملم

العوجه أشلاي 55 ملم

أهل أعمر 50 ملم

الحله 50 ملم

كيولا 50 ملم

أوذن لفرص 50 ملم

الفرع 46 ملم

أهل بكه 45 ملم

كويره تيدومه 41 ملم

مودي مالل 40 ملم

أنبيديع أهل العربي 40 ملم

لبحير 40 ملم

بظلل 35 ملم

أندجيول 33 ملم

طفره آكريديد 31 ملم

أهل أبراهيم العبد 30 ملم

الفوز 30 ملم

هامد 28 ملم

حي السلامه 25 ملم

أدي أشيهب 25 ملم

أتلاميد إفلان 25 ملم

كرلا بيري 24 ملم

طفره بودر 24 ملم

لحنيكيه 20 ملم

السيفار 20 ملم

أولاد الأمين 20 ملم

ورينكل أهل معلوم 20 ملم

أهل العيل 19 ملم

لميلح 17 ملم

حيكامه 17 ملم

أهل باريك 17 ملم

أدي إفلاتن 16 ملم

ساني 15 ملم

خيرني 15 ملم

كنكوصه 14 ملم

تناها 12 ملم

كويره البيظه 07 ملم

بومديد :

أحسي الطين 02 ملم

كيفه:

كيفه 01 ملم

كوركول:

مقامه:

دجنكارى 60 ملم

الفرع 60 ملم

تولل 57 ملم

أتويجيله 57 ملم

دولل 51 ملم

مقامه 43 ملم

لكصيبه :

ول الرامي 16 ملم

لكصيبه 15 ملم

العكريش 15 ملم

أرويبينه 15 ملم

أمبود :

كوب أهل اليماني 85 ملم

كوب أهل أنجاي 56 ملم

تاقوتلا 45 ملم

الخلوه 35 ملم

أنضاميت 30 ملم

كوب أهل كريده 30 ملم

أدي الغربان 25 ملم

أولاد الحاج 22 ملم

آلمان 20 ملم

تارنكت إديشف 20 ملم

النحل 16 ملم

النعيمه 15 ملم

الركنه 15 ملم

الفدره 15 ملم

دجيبابه 15 ملم

الحامظيه1 15 ملم

المطاوله 15 ملم

بتك أهل اليماني 13 ملم

أمبود القديم 12 ملم

أنيان 11 ملم

دجادجبني كانديكا 11 ملم

أمبود 10 ملم

فم لكليته 10 ملم

أنوال بوكادوم 10 ملم

راص أوش كش 09 ملم

باشات ول بقرو 08 ملم

دار السلامه 07 ملم

تنترامه 05 ملم

كواطيط 05 ملم

كوب أهل جعفر 04 ملم

كيدي ماغه :

غابو:

فيتاسه 100 ملم

غابو 81 ملم

أهل أرويبي 80 ملم

المسلم2 75 ملم

الإسلام 75 ملم

دجاكيلي 74 ملم

آماكه أهل المخطار 65 ملم

تزكره 63 ملم

واعرت إديلم 62 ملم

الصوفي 62 ملم

كمب أنضو 60 ملم

بعته 60 ملم

شوطه 60 ملم

الشليخه 60 ملم

لبغدد 60 ملم

دجيكنتورو 60 ملم

الحره 60 ملم

كدجيول1 58 ملم

بغداد أهل أعليات 57 ملم

المصكول 57 ملم

ول الرامي بديزكن 56 ملم

سد المه 56 ملم

أهل عيسى باب 55 ملم

الجديده 55 ملم

واعرت أهل لفظيل 50 ملم

أمباله دار النعيم 50 ملم

كليله 50 ملم

كوري 50 ملم

دجيكوني 48 ملم

بوتنده 47 ملم

أكميمو 46 ملم

كوبو مودي 45 ملم

مدن لغلال 42 ملم

سلوغو 40 ملم

برودي 40 ملم

آماكه بولحيه 40 ملم

الكتان 40 ملم

الملكه 40 ملم

أزنيكي إفلان 37 ملم

الشيه2 35 ملم

باي دجام 32 ملم

بولحيه 22 ملم

أمباله المركز 20 ملم

واد النعاج 20 ملم

تابلنكه 15 ملم

ومبو :

الطبال3 100 ملم

الطبال1 100 ملم

آكوينيت 94 ملم

أهل الحسن 84 ملم

عــــر 83 ملم

حاسي لبيظ 75 ملم

صانى دجيري 70 ملم

بوكربه 70 ملم

أنخيله1 61 ملم

تاقوتلا 60 ملم

دجكي العزبه 56 ملم

أهل أبريك 50 ملم

اجار أهل عالي 40 ملم

دجاليبه 40 ملم

اجار سونيكي 40 ملم

ومبو 40 ملم

أهل عالي الجديده 35 ملم

سيليبابي:

آرتمو 135 ملم

أهل يربه 114 ملم

الخشبايه 105 ملم

أجار أهل سالم 105 ملم

حاسي شكار 86 ملم

أزريكات 78 ملم

أناليبا 77 ملم

أهل سيدي ول أمبارك 70 ملم

أنوربيل 70 ملم

تاشوط 65 ملم

واعرت أهل لكحل 65 ملم

حاسي سيدي 62 ملم

حمدلل 58 ملم

دجالا 56 ملم

كلينكمو 50 ملم

حاسي لعطش 50 ملم

أهل صمب 47 ملم

تينل دجبايه 42 ملم

دانكرمو 37 ملم

أنبيقيره بيلال 35 ملم

سيليبابي 35 ملم

ول بني أدباي 34 ملم

ول ينج :

لحسي لحمر 97 ملم

مسيل لحبش 95 ملم

ويد أمور 70 ملم

بنعمان 60 ملم

لعبلي 58 ملم

تكتاكه المركز 55 ملم

تكتاكه صمب أنكومه 55 ملم

حاسي البكره الواد 50 ملم

لكليبيه 50 ملم

آكوانيت 45 ملم

كرفافه 43 ملم

المتعيلك أدباي 40 ملم

ول جدو أهل خي 38 ملم

الشلخه دحنه 36 ملم

دافور 36 ملم

آكوانيت 35 ملم

أبحيره 35 ملم

دوملي أناكي 35 ملم

ويد أجريد 33 ملم

ويد أمور 30 ملم

ول ينج 28 ملم

لمبيديع أساقه 27 ملم

أندوملي أهل موسى 25 ملم

كورول دجالا 25 ملم

مدن لغلال 25 ملم

جدو أهل كالو 25 ملم

أذن لفرص 22 ملم

عــره أهل خي 20 ملم

أبير أهل عمار 15 ملم

بودجباي 14 ملم

عــر أهل معطلا 12 ملم

فركاكه 12 ملم

لحرج المركز 11 ملم

سابورى 10 ملم

لحرج دجام دجام 09 ملم

لمقيشن 05 ملم

العدله 05 ملم