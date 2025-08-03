قال رئيس حزب الإنصاف (الحاكم) في موريتانيا، سيد أحمد ولد محمد، إن “رئيس الجمهورية ليس له دور مباشر في الحزب، وإنما يُعدّ ذراعه السياسي فقط”.

وأضاف، في مقابلة مع قناة “صحراء 24” ليل السبت/الأحد، أن “سير عمل الحزب ونظامه يرتبطان فقط برئيس الحزب”.

وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية لا يتدخل في اختيار قيادة الحزب، بل يتم انتخابها من طرف الهيئات المختصة داخله”.

وكان ولد محمد قد انتُخب رئيسًا للحزب في 16 أغسطس 2024، قادمًا من وزارة الإسكان، خلفًا لمحمد ماء العينين ولد أييه.

ونفى رئيس الحزب وجود أي صراع داخلي، مشيرًا إلى أن ما يُتداول لا “يعدو كونه إشاعات، وإن وُجدت مشاكل صغيرة بين بعض الأفراد فهي لا تُحسب على الحزب”.