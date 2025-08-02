أعلنت موريتانيا اليوم الخميس نتائج امتحان البكالوريا للدورة العادية لعام 2025، إذ نجح 10,002 طالب.

وتصدرت الطالبة السالكة محمد سالم أبك قائمة الأوائل في شعبة العلوم الطبيعية بمعدل 17.95 من 20، بينما حقق أحمد لمام ملاي العباس المركز الأول في شعبة الرياضيات بمعدل 17.43.

وشملت قوائم المتفوقين أسماء عدد من الطالبات اللاتي حصدن مراكز متقدمة في أربع شعب رئيسية من أصل سبع.

وأوضحت وزارة التربية أن 7,059 طالباً آخرين مؤهلون لخوض الدورة التكميلية المقرر إجراؤها قريباً.

وقالت وزيرة التربية هدى باباه في تدوينة عبر صفحتها على الفيسبوك: “نحتفي اليوم بثمرة جهد عام دراسي كامل، ونشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز”.