وضعت وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية في مالي، الوزير الأول الأسبق موسى مارا رهن الحبس الاحتياطي، على خلفية منشور على منصة “إكس”، نشره بعد زيارته لمعتقلي المعارضة.



وكان مارا قد أعلن في تغريدته عن تضامنه مع المعتقلين, وأشار إلى مواصلة النضال بكل الوسائل لتغيير الوضع.



ووجه المدعي العام لوحدة مكافحة الجرائم السيبرانية، للوزير الأسبق تهما تتعلق بتقويض مصداقية الدولة، ومعارضة السلطة الشرعية والتحريض على الفوضى العامة، على أن يحاكم في 29 سبتمبر المقبل،



في غضون ذلك، استمع القضاء للوزير الأول السابق شوغيل كوكالا مايغا، في ملفات تتعلق بالاقتصاد والمالية، في جلسة استمرت لحوالي تسعِ ساعات.