أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، صباح اليوم السبت، أن كميات من الأمطار تساقطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق متفرقة من ولايتي الحوضين الشرقي، والغربي، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

دجيكني:

باكناته 70 ملم

حاسي أبراهيم 42 ملم

عين الحولي 40 ملم

دجيكني 37 ملم

الرواصيل 34 ملم

لغاثه 30 ملم

أم رزيكه 25 ملم

بلد الطيب 19 ملم

العكله 16 ملم

أطويل البيظان 15 ملم

لكطوعه 15 ملم

أفيرني 14 ملم

بولكلال 13 ملم

كصر البركه 12 ملم

توكه1 10 ملم

نت أحميديت 04 ملم

النعمه :

لخنيك 45 ملم

بيري بافات 35 ملم

أجريف 20 ملم

ولاته :

آرشان 10 ملم

الستريه 03 ملم

تمبدغه :

أم طيور 60 ملم

أهل ديده 35 ملم

أم أسبوعه 30 ملم

حاسي إدوعلي 25 ملم

حاسي أمهادي 25 ملم

أطويل أهل موسى 23 ملم

أطويل 15 ملم

أبحيره 10 ملم

ديده قلي 10 ملم

بوصطيله 06 ملم

أكراد 05 ملم

بوصطه 04 ملم

الحوض الغربي:

كوبني :

الرزام 40 ملم

كوبير 35 ملم

تريدات 25 ملم

كوبني 03 ملم