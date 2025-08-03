أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة اليوم الأحد حملة تشجير وبذر مباشر لاستصلاح 4000 هكتار من الأراضي المتدهورة على مسار السور الأخضر الكبير بدءاً من بلدية إدويراره في ولاية الحوض الغربي.

وتستهدف الحملة زراعة 500 هكتار بالأشجار، وبذر 3500 هكتار تقنياً، موزعة على 89 موقعاً في ولايات الحوضين ولعصابة وتكانت ولبراكنة وإترارزة، في إطار “جهود مكافحة التصحر والتكيف مع تغير المناخ” بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد دعا، خلال إطلاقه الأسبوع الوطني للشجرة الأسبوع الماضي، إلى تكثيف الجهود البيئية بمشاركة المواطنين والمؤسسات، بحسب ما قالت وزيرة البيئة مسعودة بنت بحام.

يذكر أن ولاية الحوض الغربي شهدت في السنوات الأخيرة مشاريع مماثلة نجحت في تثبيت الكثبان الرملية وحماية القرى من زحف الرمال، خاصة في مناطق مثل لمغيطي وبغداد وأنصفني.