قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية الموريتاني، محمد عبد الله ولد لولي، إن “مشروع ريادة الأعمال موّل أكثر من 500 مؤسسة في دار النعيم وكوركول وكيدي ماغه.

جاء حديث الوزير خلال زيارة أداها، اليوم الجمعة؛ لشباك ريادة الأعمال في نواكشوط.

وأوضح الوزير أن الشباك يستقبل رواد الأعمال الشباب، ويقدم لهم الإرشاد والدعم الفني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويُنفذ الشباك من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، لتسهيل الوصول إلى التمويل والخدمات، وتوفير التكوين لحاملي المشاريع.