أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطنية ومكافحة الاقصاء” التآزر” وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” اليوم الجمعة، في نواكشوط، شراكة رسمية بينهما ستستفيد منها خمسة عشر ألف أسرة موريتانية، موزعة على ثلاث برامج.
وستستفيد من البرنامج الأول “تكافل” خمسة آلاف (5000) أسرة لديها أطفال دون سن 23 شهراً، موزعة بين ولايات لبراكنه، كوركول، لعصابه، كيدي ماغه، الحوض الغربي والحوض الشرقي، من ستة تحويلات مالية ربع سنوية تكميلية.
بينما ستستفيد ستة آلاف أسرة (6000) في الولايات الست المذكورة، من برنامج إدماج اقتصادي (شبكة أمان اجتماعي إنتاجية) ستنفذه التآزر في إطار شراكتها مع اليونيسيف، في حسن تستفيد أربعة آلاف (4000) أسرة تضم أشخاصاً من أصحاب الاحتياجات الخاصة في ولايات نواكشوط الثلاثة.
وتحظى الشراكة بين التآزر واليونيسف تحت شعار ”من أجل حماية اجتماعية شاملة تعنى بتغذية الأطفال”، بدعم وتمويل من بنك التنمية الألماني، “ويدخل ضمن برنامج الحماية الاجتماعية في منطقة الساحل، المدعوم من ألمانيا،” وفق سفيرها في موريتانيا.
الجمعة, 1 أغسطس
24/24 :
- شراكة بين “التآزر” و”اليونيسيف” لدعم تغذية الأطفال في موريتانيا
- كيزومبا في بلاد شنقيط.. موريتانيون يتعلّمون رقصة تعتمد على العاطفة
- موريتانيا.. وزارة المالية تلزم إداراتها باستخدام اللغة العربية في المراسلات
- موريتانيا.. إنشاء اتحادية للطاقة والكهرباء
- موريتانيا تطلق حملة بذر جوي على 6.1 مليون هكتار لمكافحة التصحر
- مذكرة تفاهم بين موريتانيا والصين في المجال الأمني
- موريتانيا.. اتفاقية لتشييد مركب لإنتاج السكر بقيمة 446 مليون دولار
- موريتانيا.. اختتام الدورة البرلمانية الأكثر إثارة هذا العام