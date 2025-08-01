أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطنية ومكافحة الاقصاء” التآزر” وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” اليوم الجمعة، في نواكشوط، شراكة رسمية بينهما ستستفيد منها خمسة عشر ألف أسرة موريتانية، موزعة على ثلاث برامج.



وستستفيد من البرنامج الأول “تكافل” خمسة آلاف (5000) أسرة لديها أطفال دون سن 23 شهراً، موزعة بين ولايات لبراكنه، كوركول، لعصابه، كيدي ماغه، الحوض الغربي والحوض الشرقي، من ستة تحويلات مالية ربع سنوية تكميلية.



بينما ستستفيد ستة آلاف أسرة (6000) في الولايات الست المذكورة، من برنامج إدماج اقتصادي (شبكة أمان اجتماعي إنتاجية) ستنفذه التآزر في إطار شراكتها مع اليونيسيف، في حسن تستفيد أربعة آلاف (4000) أسرة تضم أشخاصاً من أصحاب الاحتياجات الخاصة في ولايات نواكشوط الثلاثة.



وتحظى الشراكة بين التآزر واليونيسف تحت شعار ”من أجل حماية اجتماعية شاملة تعنى بتغذية الأطفال”، بدعم وتمويل من بنك التنمية الألماني، “ويدخل ضمن برنامج الحماية الاجتماعية في منطقة الساحل، المدعوم من ألمانيا،” وفق سفيرها في موريتانيا.