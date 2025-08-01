قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن بلاده “شهدت خلال العقود الماضية تدهوراً بيئياً واسعاً بفعل الجفاف والتصحر والعبث غير المسؤول بالغطاء النباتي”.

جاء حديثه خلال إشرافه، اليوم الجمعة؛ على انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة في نواكشوط.

وأكد ولد الغزواني أن الشجرة تمثل عنصراً محورياً في مواجهة التغيرات المناخية ومكافحة التصحر.

ويتضمن برنامج الاسبوع الوطني للشجرة إلى تشجير 500 هكتار على المستوى الوطني، وبذراً جوياً يغطي 587 هكتاراً، وبذراً مباشراً على مساحة 2913 هكتاراً، إضافة إلى تحضير 4000 مقطع أرضي مخصص للتشجير والبذر في مختلف ولايات الوطن.