أعلنت الحكومة الموريتانية عن جدول عطلة الوزراء السنوية، والتي ستُقسّم هذا العام على دفعتين متتاليتين، لضمان استمرارية العمل الحكومي ومواكبة القضايا ذات الأولوية في مختلف القطاعات الوزارية.

وتبدأ الدفعة الأولى من عطلة الوزراء اعتبارًا من الأربعاء 30 يوليو 2025، مباشرة بعد انعقاد اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 29 يوليو، وتستمر حتى الثلاثاء 12 أغسطس 2025. وتشمل هذه الدفعة:

وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

وزير العدل

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء

وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

وزير الاقتصاد والمالية

وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي

وزير الطاقة والنفط

وزير المعادن والصناعة

وزير الزراعة والسيادة الغذائية

وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة

أما الدفعة الثانية، فتبدأ عطلتها بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، وتمتد من الخميس 14 أغسطس وحتى الثلاثاء 26 أغسطس، على أن يُستأنف العمل بحضور جميع الوزراء في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025. وتضم هذه الدفعة: