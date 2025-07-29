أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات جديدة لتعزيز السلامة الطرقية على امتداد التراب الوطني، وذلك في أعقاب سلسلة من حوادث السير الدامية التي تزامنت مع بداية فترة عطلة الخريف، المعروفة بازدياد حركة النقل.

وتتضمن الإجراءات الجديدة مضاعفة حملات التوعية لتكون “واضحة ومتاحة في جميع المناطق”، بهدف تذكير السائقين والمستخدمين بخطورة بعض السلوكيات على الطريق، من بينها السرعة المفرطة، وعدم احترام مسافة الأمان، واستعمال الهاتف أثناء القيادة.

كما تقرر تعبئة واسعة لأجهزة مراقبة الطرق، ونشر المزيد من الموارد البشرية والتقنية، إضافة إلى التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتنظيمات المرورية.

وقالت الحكومة في بيان، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليمات صارمة للجهات المختصة باتخاذ تدابير فورية للحد من حوادث السير، مشدداً على أن هذه الحوادث “ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل مآسي إنسانية تمس الأرواح”.

وأضافت أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان أن تكون العطلة “لحظة فرح، لا مناسبة حداد”.