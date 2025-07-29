بدأ اليوم الثلاثاء؛ في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاجتماع الإقليمي لخبراء البلدان الأعضاء في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية (CLCPRO).

وبهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الراهن للجراد الصحراوي وتوقع تطوراته خلال موسم 2025.

وقال المكلف بمهمة لدى ديوان وزير الزراعة، محمد يحي ولد محمد محمود، إن الاجتماع “يجسد مكانة موريتانيا كدولة محورية في جهود مكافحة الجراد ويعكس تقدير المجتمع الإقليمي والدولي”.

من جهته، أشار ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” في موريتانيا، جان سيناحن، إلى أن مكافحة الجراد تمثل أولوية لضمان الأمن الغذائي والتصدي لانعدام التغذية، مؤكداً أن “الآفات الزراعية، وخاصة الجراد الصحراوي، تشكل خطراً كبيراً على السكان الريفيين”.