قالت وزيرة المياه والصرف الصحي الموريتانية، آمال بنت مولود، إن “إنتاج المياه في مدينة نواذيبو(شمالي البلاد) ارتفع من 17 ألف متر مكعب يوميًا إلى 37 ألف متر مكعب، بفضل مشروعين رئيسيين لتحلية المياه وتعزيز التزويد انطلاقًا من بولنوار” وفق قولها.

جاء ذلك خلال ردها على سؤال شفهي، اليوم الثلاثاء؛ للنائبة عزيزة بنت جدو، حول أزمة العطش في البلاد، وخصوصًا في مدينة نواذيبو.

وأضافت أن المشروع الأول بطاقة 5000 متر مكعب يوميًا دخل الخدمة مؤخرًا، بينما سيساهم المشروع الثاني في إضافة 10 آلاف متر مكعب يوميًا.

وقالت إن نواكشوط شهد مؤخرًا اضطرابات في التزويد، رغم أن الإنتاج ارتفع في بعض الفترات من 170 ألفًا إلى 195 ألف متر مكعب يوميًا، نتيجة أعمال صيانة وتقوية الضخ.