أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا اليوم الثلاثاء، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحثا عن ولاية رابعة.

وقال واتارا في خطاب رسمي، إن هذا القرار جاء بعد “تفكير عميق، ونظرا للدعوات التي وصلته من كافة الشعب الإيفواري، ومن مختلف المناطق”.

وأضاف واتارا، أن الدستور “يمنحه الحق في الترشح لولاية أخرى، وأن وضعه الصحي يسمح له بمواصلة خدمة البلاد.”

واتارا قال إن الفترة الرئاسية المقبلة ستكون إذا انتخب رئيسا، فترة التحول، وتمكين “جيل الشباب من تسلم مقاليد السلطة في البلاد.”

وبرر واتارا قراره دخول السباق الرئاسي، بالقول إن كوت ديفوار “تواجه تحديات أمنية وافتصادية ومالية صعبة، وهو ما يستدعي الخبرة لتسيير البلاد تسييراً معقلنا، يحافظ على نهج التنمية الذي بدأ قبل سنوات،” وفق تعبيره.

وتنظم الاستحقاقات الرئاسية، يوم 25 من شهر أكتوبر المقبل.

الحسن واتارا يحكم البلاد، منذ 2011، بعد انتخابات رئاسية صاحبتها أعمال عنف دامية بين أنصاره وأنصار الرئيس السابق لوران اغباغبو، استمرت لأشهر، قبل أن تنتهي بتوقيف اغباغبو، وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية.