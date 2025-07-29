قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن “الوقت قد حان للانتقال من المواقف المبدئية والتعهدات السياسية إلى تحركات عملية وفعالة حول القضية الفلسطينية”.

جاء تصريح الوزير خلال مؤتمر دولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ “حل الدولتين”، عقد في نيويرك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وأكد ولد مرزوك أن “الوضع القائم لم يعد يحتمل الانتظار، ويتطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته كاملة”.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن “المملكة تؤمن بأن تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني ونيله حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف أن “الوقت قد حان لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحقيق سلام عاجل وشامل يحفظ السيادة والأمن لجميع شعوب المنطقة”، مشددًا على أن الحرب في غزة “يجب أن تنتهي فورًا”.

وتشن إسرائيل منذ أكتوبر 2023 عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 184 ألف قتيل وجريح، بحسب جهات طبية فلسطينية، إلى جانب آلاف المفقودين وموجات نزوح متواصلة، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.