أشرفت منظمة أصدقاء الأطلسي، على تنظيم حملة بيئية تطوعية لتنظيف الشاطئ المقابل لموقع منتجع “Pichou” القديم في العاصمة نواكشوط، أمس السبت، بمشاركة مجموعة من المتطوعين والمهتمين بالشأن البيئي.



ورصدت المنظمة خلال عملية الجرد الميداني للنفايات التي تم جمعها كميات كبيرة من المكونات الضارة بالبيئة والحياة البحرية، من بينها مخلفات بلاستيكية، وبقايا ملابس، ونفايات غذائية.

وقد أشارت نتائج التحليل الأولي إلى أن هذه النفايات تعود بشكل رئيسي إلى أنشطة الصيد والسياحة في المنطقة، حسب بيان صادر عنها.



ودعت المنظمة كافة الصيادين والزوار والجهات المعنية إلى تعزيز الالتزام بالسياسات البيئية، واعتماد سلوكيات أكثر احترامًا للنظام البيئي البحري، خصوصًا في هذا الظرف الذي تشهد فيه البلاد جهودًا رسمية لتشجيع السياحة الداخلية.

واختتمت المنظمة نشاطها بالتأكيد على أن “حماية الشاطئ مسؤوليتنا جميعًا”، مناشدة بضرورة تضافر الجهود المجتمعية والمؤسسية للحفاظ على سواحل نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.