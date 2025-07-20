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موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

حادث سير يودي بحياة خمسة أشخاص قرب واد الناقة

سيدي محمد شمّادبواسطة

توفي خمسة أشخاص من أسرة واحدة فجر اليوم الأحد، في حادث سير مأساوي وقع عند الكيلومتر 75 شرقي العاصمة نواكشوط، قرب بلدة إديني، على طريق الأمل، وتحديدًا بمنطقة “بير البركة”.

وحسب مصادر محلية فإن الحادث جاء إثر اصطدام مباشر بين سيارة صغيرة وباص تابع لإحدى وكالات النقل كان يُقل جنازة متجهة إلى مدينة سيلبابي.

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ووفق المعطيات الأولية فإن الاصطدام العنيف بين المركبتين أعقبه حريق قوي أدى إلى تفحم ركاب السيارة الصغيرة بالكامل، ما أسفر عن مقتلهم على الفور، بينما نجا ركاب الباص دون تسجيل وفيات في صفوفهم.

وبحسب شهود عيان، فإن الحريق نجم عن انفجار قنينة غاز كانت داخل السيارة الصغيرة، مما فاقم من حجم الكارثة وساهم في تفحم الضحايا قبل وصول فرق الإنقاذ.

ويُعد هذا الحادث من بين أكثر الحوادث دموية على طريق الأمل خلال الأشهر الأخيرة، وهو الطريق الذي كثيرًا ما يشهد حوادث خطيرة.

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موري نت
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