أكدت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال مزال جارية في سد كوكي الزمال شرقي موريتانيا، مضيفة أنه “ما يزال في عهدة الجهة المكلفة بتنفيذه”.

وجاء توضيح المندوبية على خلفية انهيار سد كوكي الزمال بعد تساقطات مطرية شهدتها المنطقة.

وأوضحت المندوبية أن “أن الأعمال ما تزال جارية في السد وأن أي خلل أو خسارة مسجلة خلال هذه الفترة سيتم إصلاحها بالكامل من قبل الجهة المنفذة، قبل عملية الاستلام، وطبقا للضوابط الفنية المعمول بها”.

وشدد على أنها “تتابع عن قرب سير الأشغال في هذا المشروع وغيره، ولن تقوم باستلام أي منشأة إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة”.