أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بتسجيل كميات من الأمطار متفاوتة تساقطت خلال الـ 24 ساعة الماضية، على عدة ولايات موريتانية منها نواكشوط، جاءت على النحو التالي:
الحوض الغربي
اطويل
أنايليات 104 ملم
آشويف الشمالي 95 ملم
أحريجت أهل الشيخ أحمد 90 ملم
لمبيديع 86 ملم
البونيه 85 ملم
أطويل 70 ملم
أم أضروس 65 ملم
مسيل كرفافه 63 ملم
بغداد 60 ملم
البيظ 54 ملم
الصط 50 ملم
أبريمه 45 ملم
كوبني
كريديد 75 ملم
المعبوله 60 ملم
أتريدات 55 ملم
دجاورا 40 ملم
مدبوكو 30 ملم
كوكي 20 ملم
تامشكط
كاعت تيدومه 52 ملم
كيعت البكره 50 ملم
لعزيله 45 ملم
الرياض 45 ملم
الدفعه 44 ملم
الصفى 40 ملم
كليله 40 ملم
أكناتير 40 ملم
الصياده 40 ملم
السعاده 40 ملم
كمون لبظ 38 ملم
تامشكط 36 ملم
بقرلي 35 ملم
دخلت أهل عمار الشيخ 35 ملم
راص الخير 33 ملم
لكراير 30 ملم
كمب أنوامر 30 ملم
لفده 25 ملم
لمقيمظه 25 ملم
ريوك 25 ملم
كلب الحوليه 20 ملم
الراظي 18 ملم
زوليخه 15 ملم
لعيون
أكني زين 48 ملم
تنحماد 45 ملم
بلمحاظر 45 ملم
تاطرارت 45 ملم
أدويراره 45 ملم
أكافه 40 ملم
مكانت 40 ملم
أم لحبال 40 ملم
سوكني 40 ملم
الملحس 40 ملم
كونكل 37 ملم
لعيون 35 ملم
بودمغه 35 ملم
برباره 35 ملم
كلته البيظه 35 ملم
أكني أولاد مالك 33 ملم
التجمع أقليك أسماليل 32 ملم
أصوانه 30 ملم
الصفى 30 ملم
حاسي الأمل 30 ملم
بغداد 30 ملم
حي المنار 25 ملم
الزاكيه أم أعكال 22 ملم
البصره 20 ملم
بدر 20 ملم
أقليك إدوعلي 20 ملم
أم لحياظ 18 ملم
أهل الشيخ أبوه 16 ملم
عين أبهاه 15 ملم
الطينطان
كلب الخير 90 ملم
باركني 64 ملم
آمريشه 55 ملم
عين فربه 52 ملم
أعوينات 50 ملم
بغداد أهل سكال 50 ملم
عين السلامه 48 ملم
أصبيع 46 ملم
صونداج 45 ملم
باكوينيت 45 ملم
أم المعارك 45 ملم
زمزم 45 ملم
الطينطان 42 ملم
بوناس 40 ملم
أقرقار 40 ملم
ليبه 35 ملم
لنوار 25 ملم
لعصابه
كنكوصه
أماوداش 85 ملم
الخلوه 80 ملم
ليغاثه 73 ملم
هامد 60 ملم
فرع أهل أحمد 55 ملم
لهميكيه 50 ملم
مودي ملل 45 ملم
طفره آكريديد 45 ملم
عيزوبه 45 ملم
أدي أطلابه 45 ملم
طفره بودر 45 ملم
حيكامه 45 ملم
بلاجميل 43 ملم
كنكوصه 40 ملم
أدي إفلان 40 ملم
أشكيك أظلمه 40 ملم
آكمامين الغربيه 40 ملم
أزواز 40 ملم
أولاد حمه 38 ملم
بافراره 37 ملم
أهل بكه 36 ملم
آكمامين الشرقيه 36 ملم
أعوينه البيظه 36 ملم
حرج الشمس 36 ملم
أهل الشيهب 35 ملم
أهل باريك 35 ملم
كارلا بيري 35 ملم
ساني 35 ملم
الطلحايه 34 ملم
أدفيعه أهل سيدي 33 ملم
أهل سيد أحمد 30 ملم
أهل الجيلاني 30 ملم
مكه 30 ملم
أم لخطور 30 ملم
ورينكل عزيزات 27 ملم
تناها 25 ملم
حي السلام 25 ملم
اهل أعيمر 21 ملم
أهل أبراهيم العبد 20 ملم
أشكاطه 20 ملم
بانبير 20 ملم
كويره درديري 20 ملم
كيولا 17 ملم
كيفه
أنواملين 70 ملم
أم الخز 1 70 ملم
لحبار 40 ملم
دار النجات 40 ملم
أم الخز 2 40 ملم
آمردجل 35 ملم
صفى أندجاي 24 ملم
قويصبو 23 ملم
قابه 22 ملم
دار العافيه 20 ملم
أم العكريش أهل بيلول 15 ملم
ميساح 15 ملم
أجار 10 ملم
كفافه 9,5 ملم
كوردجل 05 ملم
كيفه 1,4 ملم
كرو
القايره 54 ملم
بلهراتك 30 ملم
كامور 30 ملم
كرو 25 ملم
أنتاكات 25 ملم
باركيول
أتويشيت 30 ملم
باركيول 24 ملم
لعويسي 20 ملم
لبحير 20 ملم
أهل أعبيدلله 15 ملم
السنهوري 14 ملم
ول أميليد طالب محمد 13 ملم
أم البركه 10 ملم
باركيول لخظر 10 ملم
آكواتيل 10 ملم
القبره 10 ملم
أتقير 09 ملم
بومديد
سد النخله 58 ملم
فرع أسدر 55 ملم
لكديم 53 ملم
الكنبه 50 ملم
لمنيكعه 40 ملم
أحسي طين 40 ملم
الرك 40 ملم
جلوه 40 ملم
الجامع 37 ملم
بومديد 37 ملم
المدينه المنوره 36 ملم
أبروده 36 ملم
تصلح 35 ملم
لفطح 18 ملم
كوركول
أمبود
أهل عمار ول أعلي 60 ملم
الخلوه إفلان 45 ملم
دجادجبني كانديكا 40 ملم
الخلوه 40 ملم
الحامظيه 35 ملم
أمبيرات 35 ملم
بودامي 35 ملم
إدواش 30 ملم
تارنكت إديشف 25 ملم
أهل هور 25 ملم
أضاميت 25 ملم
أمبود 22 ملم
أمبود القديم 22 ملم
أدي القربان 20 ملم
أهل زاله 20 ملم
أهل منكوس 20 ملم
الحامظية أهل مامون 20 ملم
أنيان 15 ملم
أوش كش 15 ملم
بتك أهل اليماني 14 ملم
أهل سالم 14 ملم
لحرش 10 ملم
آلمان 10 ملم
أدباي سيليوه 09 ملم
بتك أهل عالي 05 ملم
لمسيكم 04 ملم
كوب أهل جعفر 04 ملم
أزريكت أهل الحسن 04 ملم
فم لكليته 03 ملم
العداله 02 ملم
مقامه
دولل 60 ملم
دار البيظه 25 ملم
تاكه 25 ملم
أضو 16 ملم
أقريات 15 ملم
بيلكت اليتامه 10 ملم
مقامه 05 ملم
كيهيدي
التجمع العطف 51 ملم
لكيره 46 ملم
تفوندى سيفى 42 ملم
كرلي 41 ملم
توكومادي 35 ملم
دندي 05 ملم
كيهيدي 03 ملم
لكصيبه
ول الرامي 16 ملم
أكريجمه 15 ملم
كانكي 02 ملم
لبراكنه
ألاك
بوحديده 69 ملم
الزقلانه 65 ملم
كراع أسدر 55 ملم
موندي 45 ملم
لعليبات 40,5 ملم
علب أجمل 40 ملم
طنطان 35 ملم
ألاك 30 ملم
العزلات 27 ملم
شكار 10 ملم
جده 10 ملم
بغداد 10 ملم
آقشوركيت 08 ملم
مكطع لحجار
لعويجه 50 ملم
لخطيط 45 ملم
واد أمور 44 ملم
دجونابه 43 ملم
بيرلت إدينب 38 ملم
ليردي 37 ملم
مكطع لحجار 35 ملم
علب الخير 35 ملم
شلخت دمب 34 ملم
آكميمين 30 ملم
شكار كادل 28 ملم
آسويف 20 ملم
صنكرافه 16 ملم
بوسويلف 15 ملم
مال
أظليم 60 ملم
أزنابح 50 ملم
جلوه 50 ملم
الجديده 40 ملم
مال 37 ملم
لم عودو 15 ملم
بلخطاير 06 ملم
أمبان
كارلول 110 ملم
أدباي الحجاج 95 ملم
لمبيديع 75 ملم
أنابينا 72 ملم
لمبغدد 70 ملم
بلا كاودو 70 ملم
باكودين 68 ملم
مفتاح الخير 65 ملم
بوشامه 65 ملم
لبير 60 ملم
بور كودين 60 ملم
بويندينك 57 ملم
توكي 55 ملم
سورومالى 50 ملم
فوندو 47 ملم
ليوه 45 ملم
أنبتو 45 ملم
أمبان 40 ملم
بابابى
صبولا 75 ملم
بابابى 67 ملم
أمريكعه 62 ملم
تادجوكل 50 ملم
زمزم 50 ملم
السعاده 50 ملم
هيرنبار 48 ملم
المدينه 45 ملم
الفرع 43 ملم
أنواره 40 ملم
تنزاه أولاد نقماش 40 ملم
النتكه 37 ملم
الركيك 35 ملم
دارتو عبدلله 33 ملم
بوكى
دار الخظره 95 ملم
روتي 60 ملم
وابوندى 54 ملم
ول بيرم 51 ملم
دار البركه 50 ملم
دار النعيم 50 ملم
الجديده 50 ملم
الشام 41 ملم
المبروك (كلم 18) 40 ملم
لبودو 30 ملم
بوكى 20 ملم
ميمي تندغه 19 ملم
لمكيرينات 15 ملم
لعليب الدخلاني 06 ملم
زمزم 03 ملم
اترارزه
المذرذره
لمبغدد 54 ملم
أحسي بو أحمد 50 ملم
أبير السلامه 40 ملم
أبير التورس 36 ملم
أحسي أرحاحله 35 ملم
بير الملزم 33 ملم
كراع لحمر 25 ملم
المبروك 25 ملم
المذرذره 20 ملم
أحسي عبدو 20 ملم
بير الجوده 15 ملم
آفجيجير 15 ملم
تكنت 06 ملم
اركيز
أجار 30 ملم
الدواره 20 ملم
الميمون 10 ملم
آجوير 07 ملم
أركيز 03 ملم
روصو
روصو 04 ملم
تكانت
تجكجه
خمس التيدوم 20 ملم
أكفان 2 16 ملم
مكسم بوبكر بن عامر 12 ملم
القديه 10 ملم
أدي مجبور 09 ملم
فرع أتمات 06 ملم
النيملان 04 ملم
بوعر 03 ملم
تجكجه 01 ملم
المجريه
دابر 50 ملم
المجريه 40 ملم
السياسه 38 ملم
دجوينكي 37 ملم
آكويده 33 ملم
العين الخشبه 33 ملم
العركوب توروكيلين 30 ملم
آكنيكر 28 ملم
البيظ 27 ملم
آشويبير 25 ملم
أشرم 21 ملم
كاروان 21 ملم
لكريع 20 ملم
المشرع 20 ملم
لتفتار 20 ملم
أنبيكه 13 ملم
تامورت 12 ملم
المدينه 12 ملم
كيدي ماغه
ول ينج
أبحيره 63 ملم
أمبيديع أساقه 62 ملم
ول جدو أهل كالو 62 ملم
أبير إفرى 60 ملم
تكتاكه صمب أنكومه 58 ملم
تكتاكه المركز 58 ملم
الشلخه أدخنه 57 ملم
لعوينات 56 ملم
مسيل لحبش 55 ملم
ول ينج 54 ملم
آكوانيت 53 ملم
كالينورو 51 ملم
ول جدو 50 ملم
لكليبيه 50 ملم
بودجبايه 44 ملم
كرفافه 43 ملم
أبير أهل عمار 40 ملم
حاسي لحمر 40 ملم
عـــر أهل خي 40 ملم
دقفك بنو وهيب 40 ملم
كورل دجالا 35 ملم
بنعمان 35 ملم
إكني البرد 35 ملم
لحرج دجام دجام 35 ملم
أدي أجريد 32 ملم
لمقيشم 30 ملم
حاسي البكره الواد 26 ملم
العدله 25 ملم
فركاكه 25 ملم
أفريع الكتان 25 ملم
لحرج المركز 22 ملم
لمتعيلك المدن 20 ملم
لعبلي 20 ملم
راص الفيل 20 ملم
بنكه 1 20 ملم
أدبلكي 20 ملم
دجيو 19 ملم
أدرك أطلح 15 ملم
سابوره 15 ملم
بوعنز 14 ملم
غابو
المسلم 2 06 ملم
باي دجام 04 ملم
سيليبابي
أحسي سيدي 45 ملم
أنيليبا سونيكى 45 ملم
واعرت أهل لكحل 23 ملم
آرتمو 23 ملم
واعرت أهل أحميميد 23 ملم
تاشوط 16 ملم
انواكشوط الغربية
لكصر
لكصر 04 ملم
السبخه
السبخه 2,5 ملم
تفرغ زينه
تفرغ زينه 02 ملم
انواكشوط الشمالية
تيارت
تيارت 05 ملم
دار النعيم
دار النعيم 03 ملم
توجنين
توجنين 02 ملم
انواكشوط الجنوبية
الرياض
الرياض 05 ملم
عرفات
عرفات 02 ملم
الميناء
الميناء 01 ملم