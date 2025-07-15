أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بتسجيل كميات من الأمطار متفاوتة تساقطت خلال الـ 24 ساعة الماضية، على عدة ولايات موريتانية منها نواكشوط، جاءت على النحو التالي:

الحوض الغربي

اطويل

أنايليات 104 ملم

آشويف الشمالي 95 ملم

أحريجت أهل الشيخ أحمد 90 ملم

لمبيديع 86 ملم

البونيه 85 ملم

أطويل 70 ملم

أم أضروس 65 ملم

مسيل كرفافه 63 ملم

بغداد 60 ملم

البيظ 54 ملم

الصط 50 ملم

أبريمه 45 ملم

كوبني

كريديد 75 ملم

المعبوله 60 ملم

أتريدات 55 ملم

دجاورا 40 ملم

مدبوكو 30 ملم

كوكي 20 ملم

تامشكط

كاعت تيدومه 52 ملم

كيعت البكره 50 ملم

لعزيله 45 ملم

الرياض 45 ملم

الدفعه 44 ملم

الصفى 40 ملم

كليله 40 ملم

أكناتير 40 ملم

الصياده 40 ملم

السعاده 40 ملم

كمون لبظ 38 ملم

تامشكط 36 ملم

بقرلي 35 ملم

دخلت أهل عمار الشيخ 35 ملم

راص الخير 33 ملم

لكراير 30 ملم

كمب أنوامر 30 ملم

لفده 25 ملم

لمقيمظه 25 ملم

ريوك 25 ملم

كلب الحوليه 20 ملم

الراظي 18 ملم

زوليخه 15 ملم

لعيون

أكني زين 48 ملم

تنحماد 45 ملم

بلمحاظر 45 ملم

تاطرارت 45 ملم

أدويراره 45 ملم

أكافه 40 ملم

مكانت 40 ملم

أم لحبال 40 ملم

سوكني 40 ملم

الملحس 40 ملم

كونكل 37 ملم

لعيون 35 ملم

بودمغه 35 ملم

برباره 35 ملم

كلته البيظه 35 ملم

أكني أولاد مالك 33 ملم

التجمع أقليك أسماليل 32 ملم

أصوانه 30 ملم

الصفى 30 ملم

حاسي الأمل 30 ملم

بغداد 30 ملم

حي المنار 25 ملم

الزاكيه أم أعكال 22 ملم

البصره 20 ملم

بدر 20 ملم

أقليك إدوعلي 20 ملم

أم لحياظ 18 ملم

أهل الشيخ أبوه 16 ملم

عين أبهاه 15 ملم

الطينطان

كلب الخير 90 ملم

باركني 64 ملم

آمريشه 55 ملم

عين فربه 52 ملم

أعوينات 50 ملم

بغداد أهل سكال 50 ملم

عين السلامه 48 ملم

أصبيع 46 ملم

صونداج 45 ملم

باكوينيت 45 ملم

أم المعارك 45 ملم

زمزم 45 ملم

الطينطان 42 ملم

بوناس 40 ملم

أقرقار 40 ملم

ليبه 35 ملم

لنوار 25 ملم

لعصابه

كنكوصه

أماوداش 85 ملم

الخلوه 80 ملم

ليغاثه 73 ملم

هامد 60 ملم

فرع أهل أحمد 55 ملم

لهميكيه 50 ملم

مودي ملل 45 ملم

طفره آكريديد 45 ملم

عيزوبه 45 ملم

أدي أطلابه 45 ملم

طفره بودر 45 ملم

حيكامه 45 ملم

بلاجميل 43 ملم

كنكوصه 40 ملم

أدي إفلان 40 ملم

أشكيك أظلمه 40 ملم

آكمامين الغربيه 40 ملم

أزواز 40 ملم

أولاد حمه 38 ملم

بافراره 37 ملم

أهل بكه 36 ملم

آكمامين الشرقيه 36 ملم

أعوينه البيظه 36 ملم

حرج الشمس 36 ملم

أهل الشيهب 35 ملم

أهل باريك 35 ملم

كارلا بيري 35 ملم

ساني 35 ملم

الطلحايه 34 ملم

أدفيعه أهل سيدي 33 ملم

أهل سيد أحمد 30 ملم

أهل الجيلاني 30 ملم

مكه 30 ملم

أم لخطور 30 ملم

ورينكل عزيزات 27 ملم

تناها 25 ملم

حي السلام 25 ملم

اهل أعيمر 21 ملم

أهل أبراهيم العبد 20 ملم

أشكاطه 20 ملم

بانبير 20 ملم

كويره درديري 20 ملم

كيولا 17 ملم

كيفه

أنواملين 70 ملم

أم الخز 1 70 ملم

لحبار 40 ملم

دار النجات 40 ملم

أم الخز 2 40 ملم

آمردجل 35 ملم

صفى أندجاي 24 ملم

قويصبو 23 ملم

قابه 22 ملم

دار العافيه 20 ملم

أم العكريش أهل بيلول 15 ملم

ميساح 15 ملم

أجار 10 ملم

كفافه 9,5 ملم

كوردجل 05 ملم

كيفه 1,4 ملم

كرو

القايره 54 ملم

بلهراتك 30 ملم

كامور 30 ملم

كرو 25 ملم

أنتاكات 25 ملم

باركيول

أتويشيت 30 ملم

باركيول 24 ملم

لعويسي 20 ملم

لبحير 20 ملم

أهل أعبيدلله 15 ملم

السنهوري 14 ملم

ول أميليد طالب محمد 13 ملم

أم البركه 10 ملم

باركيول لخظر 10 ملم

آكواتيل 10 ملم

القبره 10 ملم

أتقير 09 ملم

بومديد

سد النخله 58 ملم

فرع أسدر 55 ملم

لكديم 53 ملم

الكنبه 50 ملم

لمنيكعه 40 ملم

أحسي طين 40 ملم

الرك 40 ملم

جلوه 40 ملم

الجامع 37 ملم

بومديد 37 ملم

المدينه المنوره 36 ملم

أبروده 36 ملم

تصلح 35 ملم

لفطح 18 ملم

كوركول

أمبود

أهل عمار ول أعلي 60 ملم

الخلوه إفلان 45 ملم

دجادجبني كانديكا 40 ملم

الخلوه 40 ملم

الحامظيه 35 ملم

أمبيرات 35 ملم

بودامي 35 ملم

إدواش 30 ملم

تارنكت إديشف 25 ملم

أهل هور 25 ملم

أضاميت 25 ملم

أمبود 22 ملم

أمبود القديم 22 ملم

أدي القربان 20 ملم

أهل زاله 20 ملم

أهل منكوس 20 ملم

الحامظية أهل مامون 20 ملم

أنيان 15 ملم

أوش كش 15 ملم

بتك أهل اليماني 14 ملم

أهل سالم 14 ملم

لحرش 10 ملم

آلمان 10 ملم

أدباي سيليوه 09 ملم

بتك أهل عالي 05 ملم

لمسيكم 04 ملم

كوب أهل جعفر 04 ملم

أزريكت أهل الحسن 04 ملم

فم لكليته 03 ملم

العداله 02 ملم

مقامه

دولل 60 ملم

دار البيظه 25 ملم

تاكه 25 ملم

أضو 16 ملم

أقريات 15 ملم

بيلكت اليتامه 10 ملم

مقامه 05 ملم

كيهيدي

التجمع العطف 51 ملم

لكيره 46 ملم

تفوندى سيفى 42 ملم

كرلي 41 ملم

توكومادي 35 ملم

دندي 05 ملم

كيهيدي 03 ملم

لكصيبه

ول الرامي 16 ملم

أكريجمه 15 ملم

كانكي 02 ملم

لبراكنه

ألاك

بوحديده 69 ملم

الزقلانه 65 ملم

كراع أسدر 55 ملم

موندي 45 ملم

لعليبات 40,5 ملم

علب أجمل 40 ملم

طنطان 35 ملم

ألاك 30 ملم

العزلات 27 ملم

شكار 10 ملم

جده 10 ملم

بغداد 10 ملم

آقشوركيت 08 ملم

مكطع لحجار

لعويجه 50 ملم

لخطيط 45 ملم

واد أمور 44 ملم

دجونابه 43 ملم

بيرلت إدينب 38 ملم

ليردي 37 ملم

مكطع لحجار 35 ملم

علب الخير 35 ملم

شلخت دمب 34 ملم

آكميمين 30 ملم

شكار كادل 28 ملم

آسويف 20 ملم

صنكرافه 16 ملم

بوسويلف 15 ملم

مال

أظليم 60 ملم

أزنابح 50 ملم

جلوه 50 ملم

الجديده 40 ملم

مال 37 ملم

لم عودو 15 ملم

بلخطاير 06 ملم

أمبان

كارلول 110 ملم

أدباي الحجاج 95 ملم

لمبيديع 75 ملم

أنابينا 72 ملم

لمبغدد 70 ملم

بلا كاودو 70 ملم

باكودين 68 ملم

مفتاح الخير 65 ملم

بوشامه 65 ملم

لبير 60 ملم

بور كودين 60 ملم

بويندينك 57 ملم

توكي 55 ملم

سورومالى 50 ملم

فوندو 47 ملم

ليوه 45 ملم

أنبتو 45 ملم

أمبان 40 ملم

بابابى

صبولا 75 ملم

بابابى 67 ملم

أمريكعه 62 ملم

تادجوكل 50 ملم

زمزم 50 ملم

السعاده 50 ملم

هيرنبار 48 ملم

المدينه 45 ملم

الفرع 43 ملم

أنواره 40 ملم

تنزاه أولاد نقماش 40 ملم

النتكه 37 ملم

الركيك 35 ملم

دارتو عبدلله 33 ملم

بوكى

دار الخظره 95 ملم

روتي 60 ملم

وابوندى 54 ملم

ول بيرم 51 ملم

دار البركه 50 ملم

دار النعيم 50 ملم

الجديده 50 ملم

الشام 41 ملم

المبروك (كلم 18) 40 ملم

لبودو 30 ملم

بوكى 20 ملم

ميمي تندغه 19 ملم

لمكيرينات 15 ملم

لعليب الدخلاني 06 ملم

زمزم 03 ملم

اترارزه

المذرذره

لمبغدد 54 ملم

أحسي بو أحمد 50 ملم

أبير السلامه 40 ملم

أبير التورس 36 ملم

أحسي أرحاحله 35 ملم

بير الملزم 33 ملم

كراع لحمر 25 ملم

المبروك 25 ملم

المذرذره 20 ملم

أحسي عبدو 20 ملم

بير الجوده 15 ملم

آفجيجير 15 ملم

تكنت 06 ملم

اركيز

أجار 30 ملم

الدواره 20 ملم

الميمون 10 ملم

آجوير 07 ملم

أركيز 03 ملم

روصو

روصو 04 ملم

تكانت

تجكجه

خمس التيدوم 20 ملم

أكفان 2 16 ملم

مكسم بوبكر بن عامر 12 ملم

القديه 10 ملم

أدي مجبور 09 ملم

فرع أتمات 06 ملم

النيملان 04 ملم

بوعر 03 ملم

تجكجه 01 ملم

المجريه

دابر 50 ملم

المجريه 40 ملم

السياسه 38 ملم

دجوينكي 37 ملم

آكويده 33 ملم

العين الخشبه 33 ملم

العركوب توروكيلين 30 ملم

آكنيكر 28 ملم

البيظ 27 ملم

آشويبير 25 ملم

أشرم 21 ملم

كاروان 21 ملم

لكريع 20 ملم

المشرع 20 ملم

لتفتار 20 ملم

أنبيكه 13 ملم

تامورت 12 ملم

المدينه 12 ملم

كيدي ماغه

ول ينج

أبحيره 63 ملم

أمبيديع أساقه 62 ملم

ول جدو أهل كالو 62 ملم

أبير إفرى 60 ملم

تكتاكه صمب أنكومه 58 ملم

تكتاكه المركز 58 ملم

الشلخه أدخنه 57 ملم

لعوينات 56 ملم

مسيل لحبش 55 ملم

ول ينج 54 ملم

آكوانيت 53 ملم

كالينورو 51 ملم

ول جدو 50 ملم

لكليبيه 50 ملم

بودجبايه 44 ملم

كرفافه 43 ملم

أبير أهل عمار 40 ملم

حاسي لحمر 40 ملم

عـــر أهل خي 40 ملم

دقفك بنو وهيب 40 ملم

كورل دجالا 35 ملم

بنعمان 35 ملم

إكني البرد 35 ملم

لحرج دجام دجام 35 ملم

أدي أجريد 32 ملم

لمقيشم 30 ملم

حاسي البكره الواد 26 ملم

العدله 25 ملم

فركاكه 25 ملم

أفريع الكتان 25 ملم

لحرج المركز 22 ملم

لمتعيلك المدن 20 ملم

لعبلي 20 ملم

راص الفيل 20 ملم

بنكه 1 20 ملم

أدبلكي 20 ملم

دجيو 19 ملم

أدرك أطلح 15 ملم

سابوره 15 ملم

بوعنز 14 ملم

غابو

المسلم 2 06 ملم

باي دجام 04 ملم

سيليبابي

أحسي سيدي 45 ملم

أنيليبا سونيكى 45 ملم

واعرت أهل لكحل 23 ملم

آرتمو 23 ملم

واعرت أهل أحميميد 23 ملم

تاشوط 16 ملم

انواكشوط الغربية

لكصر

لكصر 04 ملم

السبخه

السبخه 2,5 ملم

تفرغ زينه

تفرغ زينه 02 ملم

انواكشوط الشمالية

تيارت

تيارت 05 ملم

دار النعيم

دار النعيم 03 ملم

توجنين

توجنين 02 ملم

انواكشوط الجنوبية

الرياض

الرياض 05 ملم

عرفات

عرفات 02 ملم

الميناء

الميناء 01 ملم