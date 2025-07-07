انطلقت الاثنين في مختلف الولايات الموريتانية، امتحانات شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) بمشاركة أزيد من 53 ألف مترشح (53117).

وتبلغ نسبة البنات المشاركات في في امتحانات الباكلوريا 56.37%،

ويتوزع المترشحون لهذه الشهادة على 161 مركزا، من ضمنها 70 مركزا على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث.

وكانت وزارة التربية دعت في وقت سابق إلى الالتزام الصارم والدقيق بالنصوص التي تنظم امتحان البكالوريا، خاصة التعميم المشترك رقم 021 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2025، وضبط العلاقة مع كافة الشركاء في العملية، وفي مقدمتهم السلطات الإدارية والأمنية، لإنجاح الامتحان.