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موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

أزيد من 53 ألف مترشح يشاركون في امتحانات الباكلوريا

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
أرشيف

انطلقت الاثنين في مختلف الولايات الموريتانية، امتحانات شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) بمشاركة أزيد من 53 ألف مترشح (53117).

وتبلغ نسبة البنات المشاركات في في امتحانات الباكلوريا 56.37%،

ويتوزع المترشحون لهذه الشهادة على 161 مركزا،  من ضمنها 70 مركزا على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث.

وكانت وزارة التربية دعت في وقت سابق إلى الالتزام الصارم والدقيق بالنصوص التي تنظم امتحان البكالوريا، خاصة التعميم المشترك رقم 021 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2025، وضبط العلاقة مع كافة الشركاء في العملية، وفي مقدمتهم السلطات الإدارية والأمنية،  لإنجاح الامتحان.

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موري نت
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