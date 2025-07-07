قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أنها تتوقع هطل أمطار إلى معتدلة، وقد تكون قوية محليًا على الحوضين والعصابة ولبراكنة واترارزه وكوركل وكيدي ماغه، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعاة المقبلة.

وأضافت في نشرتها اليومية أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا على آدرار وتيرس زمور وتكانت، فيما ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على داخلت نواذيبو وتكانت وشمال الحوض الشرقي.

وفي مدينة نواكشوط ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة غربية إلى جنوبية غربية مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.