أشاد الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجّاي، اليوم الاثنين، بالتقدم “المرضي بشكل عام” في المشاريع الكبرى خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وهو ما وصفه بأنه سابقة إيجابية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة هذه المشاريع، بما فيها البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط.

ونبه الوزير إلى أنه رغم هذا التقدم توجد “نواقص في بعض المشاريع المحددة”، مؤكداً ضرورة معالجتها بسرعة.

ودعا إلى تفعيل آليات المراقبة والمتابعة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.

ووجه ولد اجّاي تعليماته للقطاعات الحكومية المعنية بمضاعفة الجهود للحفاظ على هذه الوتيرة وتسريع التنفيذ وإزالة أي عوائق.