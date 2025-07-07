اختتمت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة ش.م النسخة الأولى من “الجائزة الكبرى للمدير العام لتازيازت للكرة الحديدية”، التي أقيمت في الشامي بين 4 و6 يوليو الجاري.

وشارك في النسخة المنظمة بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية للكرة الحديدية وبلدية الشامي، أكثر من 130 فريقاً، شمل قرابة 500 لاعب ولاعبة، من مختلف مناطق موريتانيا وبعض الدول المجاورة لها مثل المغرب والجزائر والسنغال ومالي.

وعلى هامش هذه النسخة دشنت الشركة ملعبا جديدا للكرة الحديدية في الشامي “مخصص ليكون فضاءً عاماً يخدم سكان المنطقة ويعزز الأنشطة الاجتماعية والرياضية”.

في ختام المنافسات، توّج فريق “الداخله باي” باللقب، وقُدمت مكافآت نقدية بلغت 645,000 أوقية جديدة للفرق الفائزة.