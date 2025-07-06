اقترح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) سلسلة إجراءات قبل بدء الحوار السياسي المرتقب، من بينها إطلاق سراح سجناء الرأي، وترخيص الأحزاب المستوفية للشروط، وفتح الإعلام العمومي أمام كافة الطيف السياسي.

جاء ذلك خلال وثيقة سلّمها وفد من الحزب إلى منسق الحوار موسى فال، شدد فيها على ضرورة استكمال شروط نجاح الحوار، وتحديد مدة تنظيمه بشهر إلى شهرين.

كما اقترح الحزب تشكيل هيئة متابعة بالتناصف بين الموالاة والمعارضة، والإشراف على تنفيذ نتائج الحوار فور توقيعها، سواء عبر مراسيم تنفيذية أو مشاريع قوانين تُعرض على البرلمان أو تُطرح في استفتاء شعبي.