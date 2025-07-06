نظم عشرات المنقبين عن الذهب، اليوم الأحد في مدينة ازويرات شنالي موريتانيا، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”القرارات الجائرة” الهادفة إلى انتزاع مناطق تنقيبهم لصالح شركات أجنبية ومستثمرين خصوصيين.

وقال المحتجون إن وزارة المعادن لم تُدرج مواقعهم القديمة ضمن خرائط التنقيب الأهلي، رغم الطلبات المتكررة، مشددين على أن أي مساس بهذه المواقع “سيهدد مصدر عيش آلاف الأسر”، ويضرب النشاط الاقتصادي المحلي في الصميم.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتدخل عاجل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، لوقف ما اعتبروه “محاولات ترحيل قسرية تلبية لرغبات سياسية”، مؤكدين أن هذا التوجه سيُقابل بالرفض، ويضرّ بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الولاية.

وأكد المحتجون أن نشاط التنقيب الأهلي يوفر آلاف فرص العمل، ويسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية محليًا، داعين إلى الحفاظ عليه وتوسيعه بدل التضييق عليه