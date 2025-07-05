أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية بأن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

أم أرزيكه……… 18 ملم

منت أحميديت……..10 ملم

أمريشه…………08 ملم

حاسي باب………. 06 ملم

الحوض الغربي:

الصط………. 45 ملم

أطويل………40 ملم

أولاد تكدي……….35 ملم

مسيل كرفافه……..21 ملم

أشويف الشمالي……..20 ملم

النايليات……….11 ملم

لمبيديع……….10 ملم

بغداد………10 ملم

البيظ…….03 ملم

كتول……..02 ملم

عين فربه…….. 34 ملم

باكوينيت……..27 ملم

لنوار……..21 ملم

أمريشه………20 ملم

كلب الخير ……..15 ملم

بوسريويل………06 ملم

الطينطان…….. 2,5 ملم

أتويمرات……….22 ملم

راس الخيمه……..15 ملم

الفلانيه……….09 ملم

كوبني………04 ملم

لعصابه:

أهل عيمر……….40 ملم

طفره بودر ……..40 ملم

هامد……..39 ملم

عرير ……….30 ملم

مودي ملل……..25 ملم

طفره أكريديد………25 ملم

أرويج أهل بكه……..20 ملم

كيولا………15 ملم

بظلل…….15 ملم

بابير……..10 ملم

لغاثه………10 ملم

أدي طلابه……. 10 ملم

أفريع أهل أحمد…….06 ملم

أتلاميد إفلان………05 ملم

أذن لفرص………05 ملم

كارلا بيري……..03 ملم

أرظيظيع…….22 ملم

أتويشيت……..20 ملم

أكواتيل…….20 ملم

لعويسي……..19 ملم

بولحراث…….15 ملم

القبره……15 ملم

تنبر……..15 ملم

سنهوري…….09 ملم

لبحير …….07 ملم

باركيول…….07 ملم

دار العافيه……..20 ملم

أذراع أهل شبه……..17 ملم

كيفه……..12 ملم

ولاية كوركول:

أهل عبد اله……..40 ملم

أولاد الحاج……..32 ملم

الركنه (1)…….30 ملم

فم لكليته……30 ملم

أو شيكش……27 ملم

لمسيكم…….20 ملم

ول بقرو……. 20 ملم

أزريكت أهل الحسن…….20 ملم

أوش كش………20 ملم

بودامي……..18 ملم

الفدره………15 ملم

تارنكت أديشف…….. 15 ملم

كراع أجمل…….15 ملم

تنترامه………15 ملم

راص أوش كش……..13 ملم

أدي الغربان……..10 ملم

أنوال بوكادوم…….10 ملم

أمبود القديم…….10 ملم

أمويبرات……10 ملم

لمبيدعات……08 ملم

أنضاميت……..08 ملم

لوريمه أهل بلا……..07 ملم

ألمان……05 ملم

بتك أهل يماني……..03 ملم

التيتان…….43 ملم

دجيول………20 ملم

كيهيدي…….04 ملم

ول الرامي……24 ملم

الطلحايه……..15 ملم

أرويبينه……..15 ملم

مفتاح الخير…….14 ملم

لكصيبه……..09 ملم

أجريكايه……..06 ملم

مونكل……..08 ملم

ولاية لبراكنه:

الملزم…….30 ملم

لفريع……..25 ملم

بابابى………20 ملم

هيرا أمبار……..20 ملم

لمريكعه……..15 ملم

النتكه………15 ملم

بلاوه………03 ملم

مال………11 ملم

زاقوره………10 ملم

بالخطاير……..10 ملم

صواطه………07 ملم

جلوار……….06 ملم

أظليم……..05 ملم

شكار……..09 ملم

بوحديده……..06 ملم

ألاك……..05 ملم

لبير …….17 ملم

لبيديع…….15 ملم

فوندو……..15 ملم

أمبان……..10 ملم

سورو مالي…….10 ملم

باكودين………05 ملم

مفتاح الخير…….04 ملم

أنابينه………03 ملم

ويندي……..09 ملم

روتي…….09 ملم

دار الخظره……..08 ملم

دار النعيم……05 ملم

كلم (18)…….03 ملم

السيال…….03 ملم

بوكى…….02 ملم

أبي……..02 ملم

منوجيري…….02 ملم

ولاية الترارزه:

أبي تلميت…….17 ملم

علب أدرس…….11 ملم

ولاية أدرار:

رك فيرعون…….04 ملم

ولاية تكانت:

إكفان (2)…….13 ملم

أشرم…….03 ملم

لكريع……01 ملم

ولاية كيدي ماغه:

بولحيه…….57 ملم

دجيكوني……33 ملم

مدن لغلال…..33 ملم

كوري……31 ملم

أكميمو…….28 ملم

بوتنده…….24 ملم

المسلم (2)…….17 ملم

واد النعاج…….17 ملم

دجيكنتورو……..15 ملم

بورودي……..15 ملم

دجاكيلي……..14 ملم

الجديده……..14 ملم

أهل عيسى باب…،،،.10 ملم

كمب أنضو……..09 ملم

بغداد أهل أعليات…….08 ملم

أزنيكي العربي…….08 ملم

الحره………08 ملم

بعته………07 ملم

غابو……….06 ملم

نيكي إفلان……..06 ملم

كدجيول (1)……..05 ملم

سلوقو…….05 ملم

تزكره…….04 ملم

الإسلام………03 ملم

واعرت إبيلن……..02 ملم

أندوملي أناكي………30 ملم

راص الفيل……….30 ملم

أندوملي أهل موسى……….25 ملم

بودجبايه……..22 ملم

ول جداها كالو……..21 ملم

بوعنز………18 ملم

شلخة أموره………13 ملم

أكوينيت………12 ملم

ويد أجريد………10 ملم

العدله……….08 ملم

لكليبيه………06 ملم

ول ينج………04 ملم

حاسي البكره الواد………04 ملم

حاسي سيدي……..15 ملم

سيليبابي………..10 ملم

تينل دجبايه……….08 ملم

ول بني دباي………02 ملم