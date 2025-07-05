كرم المجلس العلمي للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في نواكشوط، اليوم الجمعة، مفتي جمهورية صربيا، الشيخ محمد حمدي عثمان يوسف، خلال زيارة أداها لمقر المؤتمر في إطار زيارته الرسمية إلى موريتانيا.

واستقبل المفتي في مقر المؤتمر عدد من أعضاء المجلس العلمي، من بينهم القاضي عبد الله علي سالم، والشيخ محمد المختار امبالة، والشيخ بونا عمر لي، والشيخ محمد فاضل ولد محمد الأمين، والشيخ أبوبكر ولد أحمد.

وخلال الزيارة، قدم المجلس عرضاً حول أنشطة المؤتمر في مجال تعزيز السلم ومواجهة خطاب التطرف، من خلال لقاءاته السنوية التي يشارك فيها علماء ودعاة من مختلف أنحاء القارة.

واطلع مفتي صربيا على برامج المؤتمر وأهدافه، كما ناقش مع أعضائه إمكانيات التعاون بين المؤسسات الإسلامية في أوروبا وإفريقيا لترسيخ ثقافة التعايش والحوار.

وفي ختام الزيارة، تسلم المفتي درع المؤتمر الإفريقي، وعدداً من إصداراته العلمية.