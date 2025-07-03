أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية بأن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

مقاطعة آمرج:

الملس……………54 ملم

المبدوعه……….40 ملم

دكني……………40ملم

أشبار…………..30 ملم

الزرك…………..20ملم

أمرج……………10ملم

باسكنو:

لكنيبه………….60 ملم

سيري دوبا……55مام

كوصنه………….25 ملم

منصور………….15 ملم

فصاله…………..14ملم

صونداج أهل هنون…..08 ملم

أحسي لبيظ……………….06 ملم

ولاته:

أنواودار…………………….08ملم

أظهر:

أنبيكت لحواش………..14 ملم

دجيكني:

دجيكني………………01 ملم

تمبدغه:

حاسي المختار……….09ملم

النعمه:

بير أهل سيدي بيه……….10 ملم

مقام التيسير……………….10ملم

أهل هادي الله…………….04 ملم

النعمه………………………….03 ملم

الحوض الغربي:

كوبني:

مدبوكو……………………….78 ملم

لمنيصرات…………………..52 ملم

كوكي زمال………………..45 ملم

كوبني………………………..17 ملم

أتويميرات…………………..05 ملم

الطينطان:

بوسريويل…………………..12 ملم

لنوار…………………………..09 ملم

أمريشة……………………..07 ملم

عين فربه…………………..02 ملم

أطويل:

أشويف الشمالي……………………………75 ملم

أطويل…………………………………………..60 ملم

أبريمه……………………………………………60 ملم

الصط……………………………………….50 ملم

البيظ…………………………………………44 ملم

کتول………………………………………….40 ملم

أمبيديع……………………………………..40 ملم

أحريجت أهل الشيخ أحمد…….. 35 ملم

بغداد…………………………………….35 ملم

مسيل كرفافه………………………..35 ملم

النايليات………………………………..30 ملم

لعصابه:

كنكوصه:

أنبيقيره……………………………….25 ملم

لبنيه…………………………………..07 ملم

تناها………………………………….04 ملم

كيدي ماغه:

غابو:

كوري……………………………….09 ملم