دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس “عدة منشآت تنموية”، من بينها مدرسة للتكوين المهني والفني في مجال المعادن والنفط والغاز، إضافة إلى منشآت أخرى.

وشملت هذه المنشآت المدشنة مقرا جديدا للمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، ومبنى للمندوبية العامة للوثائق الوطنية.

ووضع ولد الغزواني كذلك الحجر الأساس لبناء مقرين جديدين للمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، ومدرسة التعليم التقني والمهني التجارية.

وتهدف هذه المنشآت حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إلى “خلق ظروف مناسبة لقيام الهيئات المعنية بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه من خلال توفير مقرات ملائمة تتوفر على المعدات والأدوات المناسبة لمختلف المجالات التي تدخل ضمن تخصصها”.

وقال وزير الإسكان والاستصلاح الترابي مامادو مامودو انيانك، إن “خريطة التنمية الحضرية في موريتانيا تتوسع بجدية واحترافية ومسؤولية عالية”.

وأضاف أن “مدرسة التكوين المهني والتقني في مجالات التعدين والنفط والغاز، تشكل صرحا علميا يجسد أهمية الاستثمار في المهارات الوطنية، ستوفر للشباب بوابة حقيقية لسوق عمل واعد في بلادنا”، وفق تعبيره.