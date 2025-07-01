يسرّ شركة ماتال، أول مشغّل للهاتف الجوال في موريتانيا، أن تعلن عن توقيع اتفاقية يوم 25 يونيو 2025 مع سلطة التنظيم، تهدف إلى استغلال الشبكة الجديدة المخصصة لتغطية المناطق الحدودية في جنوب شرق البلاد.

وقد تم إسناد هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الاتصال في المناطق الحدودية في موريتانيا، لشركة ماتال بناءً على استشارة أ طلقتها سلطة التنظيم لمشغلي الاتصالات الوطنية الثلاثة . وتجدر الإشارة إلى أن ماتال تم اختيارها سابقاً لتنفيد المرحلة الأولى من المشروع ، والتي شملت تغطية المناطق الحدودية الممتدة من ندياغو إلى ولد ينجه .

يتضمن المشروع الجديد إنشاء 123 موقعاً لتغطية جميع التجمعات السكانية الواقعة على المحور الحدودي الممتد من ولد ينجه إلى نبقيت الاحواش، مما سيمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الهاتف والإنترنت عالي السرعة4G

من خلال هذا المشروع، تؤكد ماتال مجدداً دورها كشريك للدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفاذ الشامل والإدماج الرقمي. وفي الوقت ذاته، تواصل ماتال استثماراتها لتطوير بنيتها التحتية الخاصة بالإنترنت عالي السرعة على امتداد التراب الوطني، بهدف توفير أفضل جودة خدمة وتعزيز موقعها الريادي كمشغّل رقم 1 لشبكة الجيل الرابع في موريتانيا.