اجتمعت اللجنة الجهوية للطوارئ، في مدينة كيفة عاصمة ولاية لعصابة شرقي موريتانيا، لمناقشة خطة عملها ولتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة الطوارئ التي قد تنجم عن التساقطات المطرية خلال موسم الخريف المقبل.

وقال والي العصابة احمدو عداهي اخطيره، إن هذا الاجتماع التحضيري للجنة المكلفة بالطوارئ، خاصة في فترة الأمطار التي تحدث فيها العواصف والكوارث سواء كانت نتيجة أمطار أو حرائق أو غيرها.

وأشار إلى أهمية تحديد المهام الأساسية للجنة التي تشمل جمع المعلومات، ورسم خريطة طريق للمخاطر المتوقعة، والأماكن المعرضة للغمر، والوسائل التي ستساعد في تخفيف وطأة هذا النوع من الكوارث في حال حدوثه، عبر تدخل اللجنة، والعمل على تحديد وتسجيل جميع اللوازم والوسائل التي تحتاجها اللجنة ورفعها في رسالة سريعة للجهات المعنية، لكي تكون متوفرة في الوقت المناسب.

وأضاف أن اللجنة الجهوية للطوارئ، التي تضم رؤساء المصالح الإدارية والأمنية والجهوية والفنية المعنية، تعنى أساسا بتنسيق النشاطات الرامية إلى الحد من خطر الكوارث، والتدخل السريع للاستجابة لمختلف الأزمات، وما ينجم عن الأمطار من أزمات صحية واجتماعية.