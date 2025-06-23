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الصحة العالمية تعترف بمعهد الصحة العمومية كمركز وطني للانفلوانزا

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، حصول المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية على الاعتراف الرسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز وطني للأنفلونزا (NIC)، تابع للنظام العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها (GISRS).

وقالت في بيان إن  هذا الاعتراف يأتي تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد والالتزام الصارم بمعايير الجودة الدولية.

وأضافت أن المعهد  أظهر  قدرة متميزة على تنفيذ سلسلة العمليات الأساسية المعتمدة في هذا المجال، من أخذ العينات وفقا للبروتوكولات الدولية، مرورا بحفظها وتشخيصها باستخدام أحدث التقنيات المخبرية، وتسليم النتائج في الوقت المناسب، وأرشفتها بشكل دقيق ومنظم، والحفاظ على العينات في ظروف ملائمة، وصولا إلى اجتياز اختبارات مراقبة الجودة المعتمدة من طرف المنظمة الأممية.

وأكدت أن هذا الاعتراف يعكس المكانة المتقدمة التي بات المعهد يحتلها على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد قدرة المنظومة الصحية الوطنية على بلوغ معايير التميز العالمية في مجال رصد ومتابعة الأمراض الوبائية.

 

 

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موري نت
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