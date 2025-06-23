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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا تسجل نمواً فوق التوقعات في 2024

أحمد كليبواسطة

قال محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي اليوم الاثنين إن اقتصاد موريتانيا سجل نمواً أقوى من المتوقع خلال 2024، مدعوماً بإصلاحات في القطاع المالي ساعدت على تعزيز استقرار الأسعار وتحديث أدوات السياسة النقدية.

وأضاف المحافظ، في مداخلة له على هامش ملتقى اقتصادي مشترك مع صندوق النقد الدولي في نواكشوط، أن البنك المركزي “سرّع تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي، شملت تحديث إدارة سعر الصرف وتعزيز سوق ما بين البنوك، بما في ذلك القروض المضمونة وسوق سندات الخزانة الثانوية”.

ولفت ولد الذهبي إلى أن “موريتانيا تمكنت من إدارة التضخم بفعالية، مما يعكس نجاح الإصلاحات التي أُجريت”.

و نظم البنك المركزي الموريتاني، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في موريتانيا، الاثنين بنواكشوط، ملتقى رفيع المستوى لمناقشة الآفاق الاقتصادية في موريتانيا وعرض التقرير السنوي للصندوق عن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ويهدف الملتقى إلى مشاركة أحدث تحليلات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الكلي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومناقشة القضايا الاقتصادية المحددة التي تواجه موريتانيا، بالإضافة إلى التحديات والفرص المتاحة للاقتصاد الموريتاني.

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موري نت
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