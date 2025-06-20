أوقفت وحدات من الدرك الموريتاني في مدينة نواذيبو، عشرين مهاجرا غير نظامي من جنسيات أجنبية، كانوا يعتزمون تنظيم رحلة باتجاه السواحل الاسبانية.

وأضح بيان نشره الدرك أمس الخميس، أن من بين الموقوفين ثلاث نساء اثنتان منهن قاصرتان، ولم يكشف البيان عن أصول هذه الجنسيات.

وأضاف البيان أن الوحدات أوقفت كذلك “أحد المساعدين الرئيسيين للمسير الرئيسي للعملية، ويتعلق الأمر بشخص أجنبي”.

تأتي العملية في إطار “جهود متواصلة تبذلها السلطات الأمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية والشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال”.