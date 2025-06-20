نظمت المديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الخميس، يوما تحسيسيا لإطلاق برنامج يهدف إلى رقمنة عمل مفوضيات الشرطة.

ويهدف البرنامج إلى مواجهة التحديات الأمنية؛ من خلال “توثيق جميع الأنشطة المتعلقة بالأشخاص المشبوهين، والشهود، والضحايا، والمركبات، والأسلحة المسروقة، وتجارة المخدرات، والإرهاب، والوثائق المزورة، والبلاغات، والشكايات”.

كما تسعى هذه المنظومة إلى “رفع مستوى التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة وتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وشدد المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، على أهمية عمل هذه المنظومة التي تسهم في “التنسيق بين مختلف المصالح الشرطية، وتوفير الوقت والجهد، وسرعة الاستجابة”.

وأكدت الشرطة أن “نسبة تعميم هذا البرنامج الذي يشرف عليه المكتب المركزي لجمع المعلومات الشرطية بمديرية الشرطة القضائية، بلغت 90% في مفوضيات نواكشوط”.