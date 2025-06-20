توصلت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد مفاوضات في واشنطن إلى تفاهم لوضع حد “نهائي” للصراع القائم بينهما لعقود، وفق مانقلت وكالة الصحافة الأفريقية APA.

ومن المقرر توقيع الاتفاقية رسميًا يوم الجمعة المقبل، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ويأتي هذا الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المفاوضات “المكثفة” في واشنطن، تحت رعاية الولايات المتحدة وقطر.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، التي أشرفت على المحادثات، هذا الاتفاق بأنه “بنّاء” وركز على إيجاد توازن بين مصالح الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وينص الاتفاق بشكل خاص على نزع سلاح وسحب ودمج الجماعات المسلحة العاملة في شرق الكونغو الديمقراطية، كما ينشئ آلية مراقبة مشتركة لمنع أي تجدد للعنف في هذه المنطقة.