أطلقت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عملية للمسح الشامل لفرص التشغيل في قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية والأنشطة ذات الصلة بشقيها القاري والبحري.

وسيشمل هذا المسح في مرحلته الأولي المسطحات المائية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه ولبراكنه وكوركل واترارزه وتكانت وغيدماغه، على أن تشمل مرحلته الثانية الخاصة بالصيد البحري نواكشوط ونواذيبو ومناطق الصيد على طول الساحل.

وقال وزير الصيد والبني التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي إن الهدف من هذه العملية هو ضبط فرص التشغيل القائمة واستشراف آفاقها المتاحة في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع الصيد، مشيرا إلى أهمية هذا المسح للوقوف بدقة على مساهمة القطاع في مجال التشغيل.

وأضاف أن نتائج هذا المسح ستمكن من تحليل الاتجاهات الرئيسية لسوق العمل في القطاع واستشراف تنامي وتزايد الفرص المتاحة، كما ستمكن علاوة على ذلك من معرفة حاجات التكوين الفني والمهني لخلق كادر بشري مؤهل في مختلف شعب الصيد المباشرة وغير المباشرة.

ونبه إلى أن الوزارة تعلق آمالا كبيرة على هذا المسح في تعزيز تمكين الشباب ودمجهم تنفيذا لخطة عمل القطاع، وتمشيا مع مضامين السياسة العامة للحكومة.

وتدوم المرحلة الأولى الخاصة بالصيد القاري أسبوعين في حين تستمر المرحلة الثانية والأخيرة الخاصة بالصيد البحري حتى نهاية شهر يوليو القادم.