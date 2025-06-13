شنت إيران، مساء اليوم الجمعة، هجوماً صاروخياً على دولة الاحتلال الإسرائيلي، رداً على الهجوم الواسع الذي نفذته الأخيرة فجر اليوم على مواقع نووية ومقارّ عسكرية إيرانية، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين في إيران.

وقالت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، إنّ “الرد الإيراني بدأ بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الاسرائيلية حيث تعمل منظومة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد.



وتحدث الجيش عن إطلاق عشرات الصواريخ من إيران. ودوت انفجارات في منطقة تل أبيب، إثر إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وتحدثت أنباء أولية عن سقوط عدة صواريخ في المنطقة، في حين ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن التقديرات تشير إلى إطلاق نحو 100 صاروخ من إيران.