أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي، إطلاق مشروع لتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة 28 مدينة موزعة على عدد من ولايات الموريتانية

ويشمل هذا المشروع الهام مكونات رئيسية تشمل، حفر وتجهيز 90 بئرا جديدة لتعزيز الإنتاج؛ وإعادة تأهيل وتشغيل بعض محطات الضخ والتكرير والتحلية؛ وصيانة وتعزيز منشآت الإنتاج في حقل “اظهر” لزيادة الإنتاج؛ واقتناء وتركيب 283 كيلومترا من أنابيب التوزيع.

ويستفيد من هذا المشروع 28 مدينة تضم: النعمة، جكني، تمبدغه، أمرج، عدل بگرو، لعيون، الطينطان، كوبني، گرو، كنكوصة، سيليبابي، غابو، ومبو، كيهيدي، لگصيبة، بابابي، بوغى، تجگجه، مقطع لحجار، روصو، بوتلميت، اركيز، المذرذرة، اكجوجت، أطار، وادان، افديرك، بير أم أكرين.

وقالت الوزارة في بيان لها أن هذا المشروع يعكس حرص الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوسيع دائرة المستفيدين من خدمات المياه في جميع المناطق، خاصة في الولايات الداخلية.