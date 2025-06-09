أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين، تعليمات بإدماج العمال غير الدائمين بالشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) بعد اجتماع باللجنة الوزارية المكلفة بتسوية الملف.



وكلّف الوزير، حسب إيجاز صادر عن الوزارة الأولى، القطاعات المعنية، كل فيما يعنيه، بالشروع في التطبيق الفعلي لهذا القرار، الذي يستفيد منه 868 عاملا غير دائم في الشركة.



وأوضح إيجاز الوزارة، أن قرار إدماج العمال، يأتي بعد اجتماعين في أقل من أسبوع، “تنفيذا لتعليمات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى إيجاد حل عاجل ونهائي ومنصف لوضعية هؤلاء العمال.”



وكان الوزير الأول قد اجتمع بداية الأسبوع الماضي باللجنة المكلفة بتسوية ملف العمال، “لاختيار السيناريو الأمثل للتسوية،” بينما كلف وزارة المالية بالتعاون مع الشركة، “لتدقيق المعطيات الواردة قبل الشروع في تنفيذ ما سيتم اقتراحه.”