قال فيليب ميتشال،رئيس شركة “أورا أنرجي” الأسترالية التي تعمل على استغلال اليورانيوم في الشمال الغربي من الأراضي الموريتانية، إن هذا المشروع سينتج حوالي مليون رطل من اليورانيوم سنويا، أي ما يساوي 160 مليون دولار كدخل سنوي.

جاء تصريحات ميتشال عقب لقاء جمعه أمس الاثنين بالوزير الأول الموريتاني المختار ول أجاي في نواكشوط، ناقش خلاله خطة تنفيذ هذا المشروع.

وأضاف مدير شركة أورا أنرجي أن تنفيذ هذا المشروع سيتطلب 300 مليون دولار، وسيحتاج تركيب المصنع والأشغال حوالي ألف شخص، معربا عن أمله في أن تبدأ أعمال التنفيذ بداية السنة المقبلة.