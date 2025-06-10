قال فيليب ميتشال،رئيس شركة “أورا أنرجي” الأسترالية التي تعمل على استغلال اليورانيوم في الشمال الغربي من الأراضي الموريتانية، إن هذا المشروع سينتج حوالي مليون رطل من اليورانيوم سنويا، أي ما يساوي 160 مليون دولار كدخل سنوي.
جاء تصريحات ميتشال عقب لقاء جمعه أمس الاثنين بالوزير الأول الموريتاني المختار ول أجاي في نواكشوط، ناقش خلاله خطة تنفيذ هذا المشروع.
وأضاف مدير شركة أورا أنرجي أن تنفيذ هذا المشروع سيتطلب 300 مليون دولار، وسيحتاج تركيب المصنع والأشغال حوالي ألف شخص، معربا عن أمله في أن تبدأ أعمال التنفيذ بداية السنة المقبلة.
وخلال اللقاء قدم رئيس الشركة عرضا عن مدى تقدم المشروع ومستوى تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذه.
وكانت شركة أورا إنرجي قد انتهت في 1 فبراير2023 من اتفاقية تعدين مع حكومة موريتانيا لمشروع تيريس لليورانيوم.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى أورا إنرجي عمليات التطوير على مدى 30 عامًا، مع توفير الأمن الاقتصادي والمالي المطلوب للسماح ببدء العمليات.
ومع إمكان إنتاج ما يصل إلى 12.4 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم على مدى 15 عامًا من عمر المنجم في منطقة تيريس، فإن فرص إنتاج موارد اليورانيوم عالية الجودة وفيرة، وفق ما جاء ما أعنت الشركة.
ووقعت أورا إنرجي أيضًا اتفاقية مساهمين مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والتراث الوطني، وهي الكيان المسؤول عن البحث الجيولوجي والترويج للتعدين في موريتانيا.
وستشهد الاتفاقية تعاون الأطراف في تطوير منجم تيريس لليورانيوم وتشغيله، إذ تمتلك الوكالة حصة مشاركة مجانية بنسبة 15%، بالإضافة إلى الحق في خيار الحصول على 5% إضافية.