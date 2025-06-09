بحث وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، مع ممثلي اتحادية النقل، “سبل تفعيل الموازين على الطرق الوطنية، من أجل مكافحة ظاهرة الحمولة الزائدة، التي تُعدّ من أبرز أسباب الحوادث الخطيرة المسجلة مؤخرًا.”



ودعا ممثلو الاتحادية خلال اجتماعهم بالوزير، إلى مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للناقلين خلال مراحل التنفيذ، معبرين عن دعمهم للخطوة، “واستعدادهم للتعاون الكامل مع الوزارة لإنجاح هذه المبادرة.”



وأكد الوزير عزم قطاعه على تفعيل نظام الموازين “بشكل صارم وشفاف، للحد من تجاوزات الحمولة التي تتسبب في تدهور الطرق وتفاقم حوادث السير.”



وأشار خلال الاجتماع إلى أن قطاع النقل يمر بمرحلة تتطلب تضافر الجهود من أجل ضمان سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية.