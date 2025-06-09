دعت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين إلى تسريع وتيرة الاستثمار في مشروع تيريس لليورانيوم، الذي تطوره شركة أورا إنرجي الأسترالية في شمال غرب البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الوزير الأول، المختار ولد أجاي، ورئيس الشركة الأسترالية، فيليب ميتشال، الذي قدّم عرضاً عن تقدم المشروع ومستوى تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذه.

وأكد الوزير الأول التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروع، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق استغلال مستدام وشفاف للثروات المعدنية.

وكانت الحكومة قد منحت العام الماضي استغلال منجم تيرس لليورانيوم شمالي البلاد لشركة أورا.

ويُعد مشروع تيريس، الواقع في أقصى شمال شرق البلاد، أول منجم يورانيوم مرتقب في موريتانيا.

وتخطط أورا إنرجي لبدء إنتاج اليورانيوم بحلول عام 2026، بطاقة أولية تبلغ مليوني رطل سنوياً لمدة 25 عاماً.

وتسعى الشركة إلى مضاعفة الإنتاج السنوي إلى أربعة ملايين رطل، مع احتمال زيادة الاستثمارات إلى 445 مليون دولار، وفقاً لخطة بديلة قُدمت في ديسمبر الماضي.

وبحسب الشركة، فإن الخيارات المطروحة تعكس إمكانات النمو القوي للمشروع، وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي على اليورانيوم.

ويُتوقع أن يجعل المشروع موريتانيا ثاني أكبر منتج لليورانيوم في غرب إفريقيا بعد النيجر.