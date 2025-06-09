تسلّم وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني، سيدي يحيى شيخنا لمرابط، وثيقة الترتيبات الأولية لمكتب شؤون حجاج موريتانيا لموسم الحج القادم 1447 هـ/ 2026 م، من وزير الحج والعمرة السعودي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الموريتاني في الحفل الختامي لموسم حج 1446هـ/2025م أمس الأحد، بدعوة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.
وكانت موريتانيا قد قدمت للمملكة العربية السعودية، طلب رفع الحصة المخصصة لها من الحجاج في الموسم المقبل، نظرًا للزيادة السكانية التي أظهرها التعداد العام للسكان لعام 2023.
وفي مارس الماضي نفت الوزارة الموريتانية ما أورده موقع إخباري من“رفض السعودية لطلب موريتانيا زيادة عدد الحجاج إلى 5000 شخص، عدد السكان وفق آخر إحصاء للسكان والمساكن، ( 2023- 2024).
الإثنين, 9 يونيو
24/24 :
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