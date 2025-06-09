أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني عن توقيف سبعة أشخاص، مساء الجمعة الماضي، من بينهم ثلاثة مواطنين موريتانيين وأربعة أجانب، للاشتباه في محاولتهم تنظيم رحلة هجرة غير نظامية عبر البحر إلى جزر الكناري الإسبانية.

وأوضحت الشرطة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن عملية التوقيف تمت داخل منزل يقع بمقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية، مشيرة إلى أن الأجانب الأربعة كانوا في وضعية غير قانونية داخل البلاد.

وأضاف البيان أن الموقوفين الأجانب تم احتجازهم بسبب مخالفتهم لقوانين الهجرة، بينما جرى وضع المواطنين الموريتانيين الثلاثة تحت ضمانة ذويهم، بالتنسيق مع النيابة العامة، على أن يمثلوا أمامها صباح الاثنين 9 يونيو 2025، برفقة محاضر التحقيق.

وجاء هذا التوضيح من قبل الأمن الوطني بعد تداول أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء شابين من مقاطعة توجنين، حيث تبين أنهما من بين المواطنين الثلاثة الذين تم توقيفهم في إطار هذه العملية الأمنية.