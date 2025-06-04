قال مصدر أمني مالي لإذاعة فرنسا الدولية، إن هجوم جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” على معسكر بوليكسي أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندي، واصفًا الحصيلة بأنها “مروعة وغير مسبوقة”.

وأضاف أن “الضغط على القوات النظامية لم يكن يومًا بهذه الحدة”.

وكانت الحصيلة الأولية قد أشارت إلى انتشال أكثر من 90 جثة من موقع الهجوم، قبل أن يُعثر لاحقًا على جثث أخرى في محيط المعسكر الواقع قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وفقًا لعدة مصادر أمنية ومدنية في مالي، يُعتقد أن من بين القتلى عددًا من الروس التابعين لمجموعة فاغنر، التي تنشط بانتظام في منطقة بوليكسي.

ويتمركز عناصر من فاغنر هناك، حيث يشاركون في دوريات أمنية مشتركة.

لكن حتى الآن، لم تظهر أي جثث لمقاتلين روس في المقاطع المصورة التي بثتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والتي تضمنت مشاهد مروعة للهجوم.

وتقول الجماعة المسلحة إنها تحتجز 22 جنديًا ماليًا تم أسرهم خلال الهجوم يوم الأحد، وتُظهرهم في مقاطع مصورة على شكل مجموعات صغيرة.

كما تحتجز الجماعة العشرات من المدنيين، من بينهم موظفون إداريون، معلمون، عمال إغاثة، وسكان محليون رفضوا الانخراط في اتفاقات محلية مع الجماعة.

وبثت الجماعة كذلك صورًا لما وصفته بـ”الغنائم” التي حصلت عليها من معسكر بوليكسي، وتشمل كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، إضافة إلى عدد من المركبات العسكرية.