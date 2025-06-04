فازت الباحثة الموريتانية نجوى الكتّاب، الطالبة بمرحلة الدكتوراه في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (EHESS) بباريس، بالجائزة الأولى في النسخة المحلية من مسابقة «أطروحتي في 180 ثانية» التي نظمتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) في موريتانيا.

وتهدف المسابقة إلى تمكين الباحثين من تقديم أطروحاتهم العلمية المعقدة بلغة في متناول الجمهور في زمن لا يتجاوز ثلاث دقائق، مما يسهم في تقريب البحث الأكاديمي من الجمهور العام.

وتركز أطروحة الكتّاب، التي تحمل عنوان “حركات الداعيات في موريتانيا: بين الخطاب الديني والعمل الإنساني“، على الدور المتزايد للنساء فيالحقل الديني والاجتماعي في البلاد من خلال منظور أنثروبولوجي.

وتأهلت الكتّاب بفضل هذا الفوز لتمثيل موريتانيا في النهائيات الدولية للمسابقة المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بمدينة بوخارست الرومانية.

وحصلت الباحثة ملاك سلامة على الجائزة الثانية عن أطروحتها حول الصمم وأبعاده الوراثية في موريتانيا، بينما نالت الباحثة عائشة شوماد فال الجائزة الثالثة عن بحثها في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض القلب.

يذكر أن مسابقة «أطروحتي في 180 ثانية» تشهد مشاركة واسعة من طلبة الدكتوراه في الدول الناطقة بالفرنسية، وتهدف إلى تعزيز مهاراتالتواصل العلمي لدى الباحثين الشباب.