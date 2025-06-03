أكدت وزيرة التعاون والتنمية الألمانية، ريم العبادي رادوفان، استعداد بلادها للرفع من مستوى التعاون مع موريتانيا في مجال الطاقات المتجددة والصناعات التحويلية، في لقاء جمعها بوزير الطاقة الموريتاني محمد ولد خالد، اليوم الثلاثاء.



وأبدت الوزيرة الألمانية خلال اللقاء المنعقد على هامش مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في ألمانيا يومي الاثنين والثلاثاء 2 و 3 يونيو الجاري، استعدادها لتشجيع ودعم الشركات الألمانية في استثماراتها في موريتانيا في المجالات سابقة الذكر.



وشارك الوزير، على هامش المؤتمر، في ندوة حول تمويل البنية التحتية لمشاريع الطاقة وندوة حول موريتانيا نظمتها هيئة أفريكا فاراين قدم خلالها عرضا حول مجال الطاقة وفرص الاستثمار في موريتانيا.



وركز المؤتمر على مواضيع مهمة كحشد الإستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة التحول في القطاعات الحيوية وخاصة الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها.



ويشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة الذي ينعقد في نسخته الثانية ممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 110 دول في 60 جلسة لوضع حلول للتحديات التنموية بهدف إقامة تحالفات من أجل التنمية المستدامة وتسريع وتيرة التقدم في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لعام 2030.



ويحظى مؤتمر هامبورغ بدعم ورعاية الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة مايكل أوتو التمويلية، وإقليم هامبورغ.