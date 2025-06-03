Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 3 يونيو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

لجنة وزارية تبحث تسوية ملف المتعاونين في الإعلام العمومي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
كلف الوزير الأول الموريتاني وزارة الوظيفة العمومية والعمل، بتقديم مقترحها لتسوية وضغية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي قبل نهاية الأسبوع الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي.
وقد استمعت اللجنة لعرض حول تسوية وضغية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي قدمه وزير الثقافة والفنون والإتصال والعلاقات مع البرلمان.
وحسب ما نشرت الوزارة الأولى فقد قررت اللجنة المضي قدما في تسوية الملف على ضوء ما ورد في تقرير اللجنة الفنية، وألزم الوزير الأول اللجنة بالعمل على اختيار الصيغة القانونية الأمثل من بين الخيارات المقترحة للتسوية النهائية للملف.
كما كلف وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتدقيق في اللوائح المقدمة في التقرير على أن تنطلق العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري أيضا.
Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة