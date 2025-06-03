كلف الوزير الأول الموريتاني وزارة الوظيفة العمومية والعمل، بتقديم مقترحها لتسوية وضغية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي قبل نهاية الأسبوع الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي.

وقد استمعت اللجنة لعرض حول تسوية وضغية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي قدمه وزير الثقافة والفنون والإتصال والعلاقات مع البرلمان.

وحسب ما نشرت الوزارة الأولى فقد قررت اللجنة المضي قدما في تسوية الملف على ضوء ما ورد في تقرير اللجنة الفنية، وألزم الوزير الأول اللجنة بالعمل على اختيار الصيغة القانونية الأمثل من بين الخيارات المقترحة للتسوية النهائية للملف.

كما كلف وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتدقيق في اللوائح المقدمة في التقرير على أن تنطلق العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري أيضا.